Réduction des émissions de GES: les efforts du Maroc mis en avant à Tunis

mardi, 24 septembre, 2024 à 14:02

Tunis – Les efforts du Maroc en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’adaptation aux effets du changement climatique ont été mis en avant, lundi à Tunis, lors du Forum régional sur les contributions déterminées au niveau national pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (NDCs 3.0).

Intervenant lors de l’ouverture de cet évènement, Amal Mellouk, de la Direction des changements climatiques, de la diversité biologique et de l’économie verte au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, a souligné que le Maroc conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été parmi les premiers pays à soumettre sa contribution déterminée au niveau national.

Elle a expliqué, à cet égard, que le Royaume espère réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45,5% et atteindre 52% du mix énergétique d’origine renouvelable d’ici 2030.

La première journée de ce forum régional a été marquée par le lancement d’un appel aux gouvernements du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord pour l’élaboration de politiques et stratégies nationales efficaces à même de relever les défis du changement climatique et d’atteindre les objectifs climatiques internationaux.

Ce forum régional a réuni des représentants de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord pour discuter des moyens d’accélérer la mise en œuvre des Accords de Paris.