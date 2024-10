1er Sommet Afrique-Amériques ONU-Tourisme: Mise en avant, en République dominicaine, des atouts du Maroc et son engagement pour le partenariat Sud-Sud

vendredi, 4 octobre, 2024 à 15:06

Punta Cana (République Dominicaine) – La diversité de l’offre touristique au Maroc adossée à une culture riche et millénaire, et l’engagement constant du Royaume en faveur de la coopération Sud-Sud, ont été mis en relief à l’occasion du 1er sommet Afrique-Amériques qui se tient à Punta Cana, en République dominicaine, initié par ONU-Tourisme.

S’exprimant lors de ce sommet (2-5 octobre), l’ambassadeur du Maroc à Saint-Domingue, Hicham Dahane, a en premier souligné la contribution importante des vecteurs de l’éducation, la culture, l’investissement et l’innovation, dans la dynamique du secteur touristique, du développement durable et de la co-croissance.

Rappelant également le rôle crucial du tourisme en tant que levier de raffermissement des relations multidimensionnels entre l’Afrique et les Amériques, le diplomate a souligné l’inclusion des dits vecteurs dans les politiques et stratégies touristiques du Maroc, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI, en vue du renforcement de la compétitivité, l’attractivité et la résilience de secteurs clé de l’économique marocaine.

Lors de ce panel placé sous le thème: “Construire des opportunités entre l’Afrique et les Amériques”, l’ambassadeur a également mis en relief les programmes de coopération bilatérale dans le domaine touristique développés par le Maroc avec de nombreux pays, en particulier d’Afrique et des Caraïbes, en matière de formation et de renforcement des capacités, dans le cadre d’une coopération sud-sud efficace et pragmatique.

Placé sous le thème: “Promouvoir la coopération Sud-Sud à travers l’investissement, l’éducation, la culture, les industries créatives et l’innovation”, ce 1er sommet co-organisée par la République Dominicaine et ONU Tourisme, a réuni les Etats membres des commissions régionales des Amériques et d’Afrique au sein de l’agence ONU Tourisme.

Quatre panels ont été organisés à cette occasion portant sur les thématiques: Connexions culturelles entre l’Afrique et les Amériques, potentiel des investissements touristiques pour et entre l’Afrique et les Amériques, l’éducation et l’innovation et les jeunes talents.

Le sommet a été marqué par l’adoption d’une déclaration de Punta Cana à l’issue du segment ministériel de haut niveau, qui appelle à un partenariat transformateur entre l’Amérique latine, les Caraïbes et l’Afrique, en faveur de la promotion de l’innovation, de l’éducation, de l’investissement et de la culture, en vue de la création de nouvelles perspectives de croissance mutuelle, de coopération et de développement durable, dans le cadre de la coopération sud-sud.