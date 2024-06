1er Sommet Corée-Afrique: M. Talbi El Alami prend part à Séoul à la cérémonie d’accueil officiel offerte par le président coréen aux chefs des délégations

lundi, 3 juin, 2024 à 16:07

Séoul – Le président de la Chambre des Représentants, M. Rachid Talbi El Alami, qui représente SM le Roi Mohammed VI au premier Sommet Corée-Afrique, a pris part, lundi à Séoul, à la cérémonie d’accueil officiel offerte par le président de la République de Corée, M. Yoon Suk Yeol, aux chefs des délégations prenant part à cet événement.

M. Talbi El Alami est arrivé lundi à Séoul pour représenter SM le Roi Mohammed VI aux travaux de ce Sommet qui se tient les 4 et 5 juin dans les villes de Séoul et Ilsan.

Ce Sommet ayant pour thème “L’avenir que nous construisons ensemble : Croissance partagée, durabilité et solidarité” vise à discuter des moyens de développer la coopération entre la Corée et les États africains, notamment dans les domaines de l’économie, de l’énergie et du numérique.

De par sa situation géopolitique, le Maroc jouera un rôle très important dans cette coopération Corée-Afrique en tant que porte d’entrée au continent africain, concrétisant ainsi la Vision Stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour une coopération Sud-Sud efficiente et multidimensionnelle.