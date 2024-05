Afrique : l’atteinte des ODD tributaire de la réforme de l’architecture financière mondiale (M. Adesina)

mercredi, 29 mai, 2024 à 15:12

Le Maroc et les Emirats Arabes Unis partagent la même ambition et la même détermination à promouvoir l’économie du savoir pour répondre aux aspirations de la jeunesse arabe et africaine, a indiqué, mercredi à Marrakech, le Directeur général de Digital Dubai, Hamad Obaid Al Mansouri.