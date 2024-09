AG de l’ONU: M. Bourita s’entretient à New York avec son homologue malien

lundi, 23 septembre, 2024 à 18:02

Nations Unies (New York) – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita s’est entretenu, lundi à New York, avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali, Abdoulaye Diop, en marge de la 79è session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Les deux ministres se sont félicités de la profondeur historique des liens d’amitié et de solidarité qu’entretiennent les deux pays. Ils ont discuté des moyens visant à renforcer la coopération maroco-malienne pour s’aligner avec les aspirations des deux peuples frères et leurs Chefs d’État.

Cet entretien, qui s’inscrit dans le cadre des échanges réguliers entre les deux parties, a constitué une occasion pour aborder les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Le ministre des Affaires étrangères malien a salué, à cette occasion, l’engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à renforcer les relations bilatérales entre le Maroc et le Mali.

Les deux ministres ont relevé, avec satisfaction, leur convergence de vues sur les différentes questions évoquées, et ont insisté sur l’importance de renforcer la coordination dans les différentes plateformes multilatérales régionales et internationales.

Le ministre malien a saisi cette occasion pour affirmer l’engagement de son pays dans l’opérationnalisation de l’Initiative internationale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan atlantique.