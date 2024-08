Al-Qods: le programme “Écoles d’été” lance la première colonie de vacances pour personnes à besoins spécifiques

mercredi, 21 août, 2024 à 21:39

Al-Qods – Le programme “Ecoles d’été”, organisé par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Sharif, se poursuit pour la troisième semaine consécutive dans la Ville Sainte en faveur de 17 établissements scolaires maqdissis, avec le lancement de colonies de vacances et de scoutisme notamment en faveur de personnes à besoins spécifiques.

Il s’agit en effet de la première colonie de vacances du programme dédiée aux personnes à besoins spécifiques, membres de l'”Association arabe des personnes en situation de handicap à Al-Qods”.

La colonie de vacances vise ainsi la sensibilisation sur la question des personnes à besoins spécifiques, notamment leur intégration au niveau de la société et le renforcement de leur inclusion sociale.

Les activités de ce programme d’école estivale varient entre l’éducation aux valeurs de façonnement de la personnalité, avec un atelier ouvert sur l’acquisition de compétences diverses, ainsi que des activités sur mesure pour cette catégorie sociale à laquelle l’Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Sharif porte un intérêt particulier.

Le programme de colonie de vacances est aussi marqué par des activités sportives et ludiques, comme le basketball, des ateliers interactifs et des séances d’animation et de divertissement, sous la supervision de moniteurs spécialisés.

Le programme d’école estivale, parrainé par le “Club des enfants pour Al Qods” relevant de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, est mis en place au profit de plus de 4.000 enfants, répartis sur 17 établissements, déployés sur l’ensemble des quartiers de la Ville Sainte.

Les activités de cette année touchent notamment à l’éducation aux valeurs du façonnement de la personnalité de l’enfant, l’honnêteté, la persévérance et la diligence pour contribuer à la construction de la société, dans le respect des constantes familiales, la préservation des traditions et des coutumes et la protection et la préservation de l’identité locale.

Le choix des écoles s’est basé sur la conformité aux normes de sûreté et de sécurité, afin de fournir aux enfants bénéficiaires, âgés de 6 à 14 ans, un environnement stimulant qui leur permet de libérer leur énergie et de révéler leurs talents dans les domaines du sport et de l’art, à travers 150 ateliers d’art, de théâtre et de jeux d’équilibre et d’intelligence, encadrés par des formateurs professionnels.