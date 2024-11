Bazar international 2024: Le patrimoine marocain brille de mille feux au Palais des Nations à Genève

mardi, 19 novembre, 2024 à 20:30

Genève – La richesse du patrimoine artisanal, artistique et culinaire du Maroc a été à l’honneur au Bazar international du Cercle féminin des Nations Unies à Genève (UNWG-Geneva), dont le Royaume du Maroc a été le pays hôte au titre de l’édition 2024.

Présidant la cérémonie d’inauguration de cette manifestation, placée sous le thème “Tous unis pour les enfants”, l’ambassadeur Omar Zniber, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l’Office de l’ONU à Genève, a mis en avant la richesse et la diversité culturelle du Royaume, qui représente depuis plusieurs siècles un modèle singulier de coexistence et de convergence de civilisations, de cultures et de religions, au point de s’imposer comme un véritable carrefour entre l’Orient, l’Afrique et l’Europe.

Au milieu d’un impressionnant public qui a investi les locaux du Palais des Nations, le diplomate marocain, président en exercice du Conseil des droits de l’Homme, a aussi souligné l’attachement du Maroc aux “valeurs du multilatéralisme et de la diversité que nous partageons tous ici aux Nations Unies”.

M. Zniber, qui intervenait aux côtés de la Directrice générale de l’office de l’ONU à Genève, l’Ambassadeur Représentant permanent de la Suisse à l’ONU, et la Présidente d’United Nations Women’s Guild (UNWG), a salué “le travail abattu pendant plusieurs mois par des femmes vénérables, joyeuses et déterminées en vue de venir en aide aux enfants dans le besoin en préparant cet événement extraordinaire”.

Le Maroc, qui a été désigné pour présider cette édition du Bazar, a choisi le thème “les enfants et la paix dans le monde”, a-t-il, par ailleurs, indiqué, appelant à mettre fin à l’enrôlement des enfants dans les conflits armés.

Les autres intervenants ont été unanimes à saluer les efforts de la Mission permanente du Maroc pour faire de cette édition un succès, tout en soulignant les contributions du Royaume, reflétant le dynamisme et de la vitalité de la culture marocaine, empreinte de traditions séculaires et ouverte aux tendances créatives modernes.

La présidente de l’UNWG-Geneva, Ajkuna Thanati, s’est dite honorée d’avoir l’ambassadeur du Maroc comme président, saluant « son esprit de leadership et sa générosité » pour assurer la réussite de cette édition qui connaît la participation de près de 76 pays.

Les fonds récoltés seront utilisés pour financer des projets destinés à venir en aide aux enfants dans le besoin partout dans le monde, a-t-elle ajouté dans une déclaration à la MAP.

Le Maroc participe au Bazar avec deux stands. Le premier, merveilleusement aménagé au coeur du bâtiment onusien avec en arrière plan une grande carte du Maroc dans son intégralité et des affiches illustrant la beauté de l’architecture marocaine aussi bien authentique que moderne.

Cet espace offre au visiteur une expérience riche en couleurs donnant à voir un florilège de produits d’artisanat qui reflètent la richesse du patrimoine immatériel marocain ainsi que la dextérité et le savoir-faire des maîtres du tissage, de la broderie, de la dinanderie et de la maroquinerie.

Un étage plus haut, le visiteur a une fois de plus rendez-vous avec le Maroc, avec un stand gastronomique qui fait la part belle à l’art de vivre marocain, avec la traditionnelle cérémonie du thé et une diversité d’expériences gustatives mêlant sucré et salé, de quoi émerveiller les papilles.

Les stands marocains ont connu une forte affluence et un grand succès auprès de la communauté diplomatique genevoise, les personnalités officielles invitées, et le public nombreux à visiter ce bazar.

Et pour que la magie opère pleinement, un trio d’artistes gnawa marocain, venu spécialement de Budapest (Hongrie), a fait vibrer l’assistance, l’emportant dans un voyage féérique dans le riche patrimoine musical du Royaume.

Piloté par les épouses des diplomates accrédités à Genève, le Bazar international est une plateforme qui rassemble différentes nationalités dans un esprit de camaraderie. Il sert le double objectif de présenter des traditions culturelles et culinaires tout en collectant des fonds pour des causes caritatives.