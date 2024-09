Binter lance une promotion pour ses vols à destination des Îles Canaries

lundi, 2 septembre, 2024 à 14:24

L’opération de collecte des données dans le cadre du 7è Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2024) se déroule dans de bonnes conditions au niveau de la préfecture de Tanger-Assilah, à l’instar des autres préfectures et provinces de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, grâce à la forte mobilisation des équipes du recensement et à l’engagement actif des citoyens.