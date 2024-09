À Brasilia, la destination Maroc enchante et inspire !

lundi, 30 septembre, 2024 à 14:32

Par Wahiba RABHI.

Brasilia – En plein cœur de la capitale brésilienne, le Maroc déploie tout son charme, éveillant un irrésistible désir d’évasion parmi les dizaines de milliers de visiteurs venus pour la 51è édition de ABAV Expo, l’une des vitrines du tourisme les plus prestigieuses en Amérique Latine.

Rien de plus naturel pour un pays qui recèle l’âme d’une histoire millénaire tout en embrassant avec audace la modernité. Le pavillon marocain se dresse tel un portail vers un univers de contrastes saisissants: des ruelles pittoresques des villes impériales aux majestueuses dunes du Sahara, des sommets enneigés de l’Atlas aux rivages ensoleillés de l’Atlantique. Une véritable ode à l’évasion !

“Le Maroc enchante par sa diversité culturelle et sa gastronomie, en parfaite harmonie avec les attentes du marché brésilien”, confie Luiz Strauss, membre du conseil d’administration de ABAV National, à la MAP. “Au-delà de son attrait, souligne-t-il, cette destination offre un atout majeur : la possibilité de combiner des voyages avec d’autres régions, que ce soit l’Europe, l’Afrique ou l’Asie”.

Partout au Brésil, du nord au sud, une passion commune se révèle parmi les agents de voyages. Les récits s’entrelacent, évoquant des souvenirs chatoyants ou un insatiable désir de tenter l’expérience.

Yoshihiro Karashima, propriétaire d’une agence active depuis 38 ans dans le District fédéral et l’État du Parana, raconte avec émotion son périple au Maroc. “Lors de mon voyage à bord de Royal Air Maroc, j’ai été émerveillé par chaque détail, de l’excellent service à la cuisine exotique. L’agneau rôti, servi avec du couscous, était si tendre qu’il se détachait aisément pour fondre dans la bouche. Quant aux épices, leur complexité défie même les palais les plus aguerris”, se remémore-t-il, ses yeux brillants d’une lueur apaisée, comme s’il retrouvait, dans le dédale de ses souvenirs, chaque instant de ce voyage sensoriel.

“Le Maroc est envoûtant, empreint de romantisme”, s’exclame-t-il, en se souvenant des villes qu’il a arpentées : Casablanca, Fès, Marrakech, Meknès, Rabat. Partout, il fut accueilli chaleureusement. Les médinas pittoresques l’invitaient à s’égarer sereinement à travers leurs ruelles sinueuses, alors que des enfants, passant aisément d’une langue à l’autre, insufflaient une note vivante à l’atmosphère.

Roberto Vieira, agent de voyage dans le Mato Grosso, partage également avec la MAP son vif intérêt pour la culture marocaine. “Les tenues traditionnelles, les mélodies uniques, le fameux thé à la menthe… tout cela attise une envie irrésistible de découvrir ce pays aux mille et une facettes”, affirme ce jeune homme, le regard déjà tourné vers son prochain voyage.

Pour Ivana Malerba, conseillère en voyages dans l’État de Sao Paulo, “Chaque ville possède son propre charme et couleurs, une énergie unique. Explorer toutes ces nuances rend l’expérience encore plus enrichissante”.

Chaque recoin de ce royaume enchanteur recèle une histoire, chaque saveur et chaque mélodie semblent prendre vie dans ce stand de cent mètres carrés. Le rouge et le vert scintillent tels des rubans de joie sous les projecteurs du Centre international des congrès du Brésil, où ABAV National, l’Association brésilienne des agences de voyages, a déployé son salon du 26 au 28 septembre.

Sur fond de ce décor, un musicien virtuose joue du Oud. Ses mélodies résonnent avec délicatesse, ponctuées de chants qui insufflent une touche authentique à l’expérience marocaine. Non loin de là, une table ornée de mets alléchants invite à la dégustation : thé à la menthe, pâtisseries fines, tajines aux pruneaux et amandes… Chaque bouchée éveille les papilles, plongeant les visiteurs au cœur des richesses culinaires.

Au gré des vents de l’aventure et des cultures qui s’entrelacent, des dizaines de milliers de Brésiliens se laissent tenter par le voyage chaque année. Mais le potentiel de cette nation-continent de 215 millions d’habitants, dotée d’une classe moyenne en pleine expansion, est encore plus grand.

Comme le souligne Nabil Adghoghi, ambassadeur du Maroc à Brasilia, l’ouverture récente d’une antenne de l’Office national marocain du tourisme illustre le formidable potentiel du marché touristique brésilien. La reprise, en décembre, par Royal Air Maroc des vols directs entre Casablanca et Sao Paulo ne fait que renforcer cette dynamique. De plus, le Maroc jouit d’une bonne notoriété auprès des Brésiliens, témoignant des liens profonds tissés entre les deux nations, héritage des premières vagues d’immigration marocaine au Brésil, qui remontent au 19è siècle, explique le diplomate.

L’objectif est ambitieux : atteindre 100.000 visiteurs brésiliens dans les trois prochaines années.

Sous le ciel azuré de Brasilia, huit tour-opérateurs marocains s’activent. Dans ce cadre privilégié, des rencontres B2B s’organisent, où les échanges fleurissent nourris d’une curiosité partagée, et où les promesses d’une expérience authentique séduisent de nouveaux voyageurs avides d’aventure.

“Le Brésil est une opportunité stratégique pour le tourisme marocain”, affirme Youssef Ameur, directeur des opérations chez Zalagh Voyages, une agence réputée à Fès. “L’intérêt des Brésiliens pour notre histoire, notre culture et nos paysages ne cesse de croître. C’est d’ailleurs le premier pays émetteur de touristes en Amérique Latine, et nous comptons bien renforcer cette tendance par des partenariats solides”, lança-t-il avec un sourire confiant, en phase avec l’optimisme ambiant.

Le salon ABAV Expo, qui revient à Brasilia après 22 ans, a accueilli plus de 23.000 professionnels. Selon Luiz Strauss, “la plateforme offre une visibilité précieuse aux agents de voyages, qui représentent 80 % du marché de la commercialisation des services touristiques au Brésil”.

Pour la première fois, le salon a ouvert ses portes au grand public samedi. “Ce fut une belle opportunité pour renforcer la visibilité du Maroc comme une destination touristique de premier choix”, fait-il valoir.

S’il est vrai que ce rendez-vous itinérant contribue au dynamisme économique en générant de nouvelles opportunités pour les exposants sur chaque marché qu’il investit, le choix de Brasilia, en tant que capitale politico-administrative, témoigne d’une volonté manifeste de sensibiliser la classe politique aux retombées socio-économiques du tourisme. L’espoir est de générer plus de 5 millions de dollars pour la région.

La promesse fut riche : plus de 200 exposants, dont des représentants de tout le Brésil et de 22 pays, créant un cadre propice aux affaires, au réseautage et à la formation. Si ABAV Talks proposa une soixantaine de conférences sur les tendances du marché, ABAV Buyers Club se concentre sur les opportunités d’affaires.

Parmi les nouveautés cette année figurent l’expérience de gamification ABAV Challenge et la Journée du Tourisme à l’horizon 2030, avec des débats autour de la décarbonisation de l’aviation et du tourisme régénératif, en réponse aux défis climatiques.

L’édition 2025 reconduira les visiteurs à Rio de Janeiro, où la magie du tourisme latino-américain se déploiera à nouveau. D’ici là, l’odyssée se poursuit, et l’invitation à percer les secrets du Maroc s’enrichit alors que de nouveaux chapitres se dessinent à l’horizon.