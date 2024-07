Célébration à Buenos Aires de la Fête du Trône

mercredi, 31 juillet, 2024 à 15:35

Buenos Aires – La célébration à Buenos Aires du 25ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux ancêtres a été marquée par une somptueuse réception, à laquelle l’Ambassade du Maroc en Argentine a convié quelque 280 personnalités des mondes de la politique, de l’économie, de la diplomatie, des arts et des médias.

La réception organisée à la résidence du Maroc dans la capitale argentine a été rehaussée par la présence du vice-ministre des Affaires étrangères, Leopoldo Sahores et du Procureur Général d’Argentine, Eduardo Casal, et du secrétaire légal de la présidente argentine, Dante Javie Herrera.

Ont été également présents à la réception de la Fête du Trône à Buenos Aires de hauts responsables du ministère des Affaires étrangères et d’autres départements ministériels, des députés, des sénateurs, des hommes d’affaires, des ambassadeurs, des écrivains, des journalistes des membres de la communauté juive d’origine marocaine ainsi que des ressortissants marocains établis en Argentine.

A cette occasion, de nombreux invités ont exprimé à l’Ambassadeur du Maroc, Fares Yassir, leurs sincères félicitations pour la célébration de la glorieuse Fête du Trône et leurs vœux de succès pour les grands chantiers entrepris par le Maroc sous le règne de SM le Roi.

Dans une allocution à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc a affirmé que SM le Roi a positionné le Maroc « à l’avant-garde de l’histoire, en jetant les bases d’un pays ambitieux et proactif, en lançant des réformes politiques, économiques, sociales, culturelles et sportives et en transformant profondément et structurellement le Royaume ».

L’ambassadeur du Maroc a passé en revue les avancées accomplies, au cours des dernières années notamment, dans les domaines social, économique, agricole, industriel et touristique.

Au plan, diplomatique, a dit Fares Yassir, « sous les Hautes Orientations Royales, le Maroc a gagné le respect et la reconnaissance de la communauté international, grâce à une diplomatie proactive et visionnaire qui se démarque par le pragmatisme, le respect des engagements et l’efficacité dans l’action ».

S’agissant des relations maroco-argentines qui durent depuis 65 ans, le diplomate marocain a indiqué qu’elles sont frappées du sceau de « la confiance, la fluidité, l’entente et l’appui mutuel ».

Lors de cette réception, l’assistance a suivi un film qui met en valeur les principaux chantiers d’infrastructure réalisés au Maroc au cours des dernières années.