Célébration à Istanbul de la Journée de la jeunesse africaine, avec la participation du Maroc

samedi, 2 novembre, 2024 à 22:02

Istanbul – La diaspora africaine en Turquie a célébré, samedi à Istanbul, la Journée de la jeunesse africaine avec la participation du Maroc.

Lors de cet événement, organisé par l’association “Bizim Afrika”, en collaboration avec le Consulat du Royaume à Istanbul, de jeunes professionnels africains ont mis en avant la dynamique en cours sur le continent et discuté des moyens permettant aux diasporas africaines du monde entier de contribuer à construire l’avenir de l’Afrique.

Cette rencontre a également permis de mettre en lumière le rôle dynamique du Maroc dans le renforcement des capacités des jeunes Africains, les aidant à mettre en valeur leur potentiel.

Intervenant à cette occasion, le Consul général du Royaume à Istanbul, El Mehdi Rami, a affirmé que le Maroc place la coopération Sud-Sud au cœur de ses efforts diplomatiques et de développement, ajoutant que la solidarité et la responsabilité régionales sont les piliers de l’approche du Maroc envers l’Afrique.

“Conscient de l’importance de l’investissement dans la jeunesse, le Maroc a une longue tradition d’investissement en faveur des jeunes Africains. Chaque année, plus de 7.000 étudiants de différents pays africains rejoignent les universités et instituts supérieurs marocains, contribuant ainsi positivement à l’essor de leurs sociétés et de leurs pays”, a-t-il poursuivi, rappelant que des centaines de professionnels africains bénéficient de formations au Maroc dans divers domaines. Il a précisé que près de 62,9% des investissements directs étrangers marocains sont destinés à l’Afrique subsaharienne, offrant ainsi aux jeunes Africains des opportunités pour réaliser leurs rêves dans leur propre continent.

M. Rami a rappelé que depuis 2022, le Maroc abrite le siège de l’Union Panafricaine de la Jeunesse, une instance dédiée à la jeunesse et aux conseils nationaux auprès de l’Union Africaine.

Dans une déclaration à la MAP, le coordonnateur général de “Bizim Afrika”, Farouk Mintoiba, a expliqué que l’événement vise essentiellement à renforcer les échanges et le networking entre les compétences africaines résidant en Turquie, “pour leur permettre d’agir de manière efficace en faveur de l’Afrique de demain que nous souhaitons construire”.

Il a ajouté que cet événement réunit plusieurs figures de la diaspora africaine résidant en Turquie, venues partager leurs expériences et inspirer les générations montantes.

De son côté, Rabab Kardalas, jeune journaliste et productrice marocaine à la chaîne TRT Arabia, a indiqué que l’événement vise à renforcer les échanges et le partage d’idées entre les jeunes Africains résidant en Turquie, tout en mettant en avant l’importance de l’intégration des jeunes Africains dans la société turque.

Dans une déclaration similaire, la jeune journaliste, qui a partagé avec l’audience sa vision du rôle des médias dans la lutte contre les stéréotypes concernant le continent africain, a souligné que l’événement vise également à fournir aux jeunes Africains les outils nécessaires pour s’intégrer efficacement tout en renforçant leur identité africaine.

“Bizim Afrika” est une association fondée en 2023 et qui a pour objectif de rassembler les diasporas africaines en Turquie en leur offrant un cadre organisationnel permettant de créer des synergies entre les compétences africaines et favoriser leur intégration professionnelle et sociale dans leur pays d’accueil.