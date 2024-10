Cérémonie à Paris en hommage à des personnalités marocaines et internationales engagées pour le bien public

samedi, 5 octobre, 2024 à 11:27

Paris – Une cérémonie a été organisée, vendredi soir au Palais du Luxembourg, siège du Sénat français, en hommage à des personnalités marocaines et internationales engagées pour le bien public.

La cérémonie a été organisée par la Ligue Universelle du Bien Public qui a remis à cette occasion sa médaille d’or au chef du groupe parlementaire du Mouvement Populaire (MP) à la Chambre des représentants, Driss Sentissi.

Une vingtaine d’autres personnalités ont été récompensées par cette institution dont l’élue franco-marocaine Fatima Massau, actrice associative et conseillère dans la région Hauts-de-France.

Intervenant à cette occasion, le président de la Ligue Universelle du Bien Public, Jean-Claude Baudry a rendu hommage aux personnalités décorées, saluant notamment la carrière politique et sociale de M. Sentissi, également membre du Conseil supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche scientifique.

M. Sentissi, qui s’est dit “profondément honoré” par cette distinction a, pour sa part, affirmé que ce prix n’est pas une fin en soi, mais un encouragement à poursuivre ses engagements.

Le député marocain s’est, par ailleurs, félicité de l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre le Maroc et la France qui, a-t-il dit “vont au-delà de la diplomatie traditionnelle et reposent sur un dialogue politique franc et sincère dans divers domaines liés notamment à la sécurité, à l’immigration et à leur partenariat multisectoriel”.

Fondée en 1446, la Ligue Universelle du Bien Public est une ONG française ayant pour but de fédérer des personnes, des associations et des œuvres dont l’activité s’oriente vers le bien public sous toutes ses formes. Elle récompense 100 personnalités par an à travers le monde.