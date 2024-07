Clôture à Johannesburg de la 3ème session ordinaire du PAP en présence de députés marocains

vendredi, 5 juillet, 2024 à 22:46

Johannesburg – La 3ème session ordinaire du Parlement panafricain (PAP), bras législatif de l’Union africaine (UA), a clôturé ses travaux, vendredi au siège de l’institution à Johannesburg , en Afrique du Sud, en présence de plusieurs délégations, dont celle du Maroc.

Le Parlement marocain a été représenté à cette session par Hanaa Benkhair de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), Laila Dahi du Rassemblement national des indépendants (RNI), Khadija Arouhal du Parti du progrès et du socialisme (PPS) et Abdessamad Haiker du Parti Justice et développement (PJD).

Ce conclave, qui s’est ouvert le 24 juin dans le cadre du 20ème anniversaire du PAP, a été marqué par des réunions des onze Commissions permanentes du Parlement continental.

Plusieurs présentations et rencontres-débat ont également été au menu, notamment sur le rôle du Parlement panafricain, les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l’Agenda 2063 et de la Zone de libre échange continentale africaine (Zlecaf), la situation de la paix et de la sécurité en Afrique, les questions liées au changement climatique, ainsi que les défis de l’égalité des sexes.

Parmi les décisions les plus saillantes de cet évènement, figure la création d’une Task force composée de plusieurs membres du Parlement pour explorer les opportunités offertes par l’Initiative lancée par SM le Roi Mohammed VI pour l’Afrique Atlantique et les pays du Sahel.

Cette task force a été établie dans le cadre d’une réunion de la Commission du commerce, des douanes et de l’immigration, qui relève de l’institution législative continentale.

Outre les députés panafricains, cette session ordinaire a connu la participation de représentants gouvernementaux, d’organisations de la société civile, d’universitaires, d’organes et d’institutions de l’Union africaine, d’agences onusiennes et du corps diplomatique.

Cette session plénière s’est réunie sous thème de l’Union africaine (UA) pour 2024: «Éduquer une Afrique adaptée au 21e siècle: construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, tout au long de la vie, de qualité et pertinent en Afrique».

Le Parlement panafricain est une Assemblée consultative de l’Union africaine qui regroupe les députés des pays membres de l’Union africaine. Il a été créé en vertu de l’article 5 de l’Acte constitutif de l’UA et installé officiellement dans ses fonctions le 18 mars 2004.

Chaque État membre est représenté au sein du PAP par cinq parlementaires issus de la majorité et l’opposition, dont au moins une femme, élus ou désignés par leurs parlements ou organes législatifs nationaux.