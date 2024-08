Le CPS de l’UA félicite le Maroc et réaffirme son engagement à soutenir la démocratie et les processus électoraux en Afrique

mercredi, 14 août, 2024 à 16:29

Addis-Abeba – Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) a félicité le Maroc et réaffirmé son engagement à soutenir la démocratie et les processus électoraux en Afrique.

Dans un communiqué publié à l’issue de sa 1224ème session, le CPS de l’UA a félicité le Maroc pour avoir co-organisé avec la Commission de l’UA, la 3ème formation spécialisée des observateurs électoraux de l’UA, à Rabat, du 29 avril au 3 mai 2024.

À cet égard, le CPS de l’UA a appelé le Royaume du Maroc à organiser la 4ème édition de la formation spécialisée, en soulignant l’importance de poursuivre les efforts en vue de contribuer à davantage améliorer la conduite professionnelle des Missions d’Observation des élections de l’Union Africaine.

Le Communiqué du CPS de l’UA vient en consécration et en reconnaissance du rôle pionnier du Royaume du Maroc dans la mise en œuvre de l’agenda africain pour l’émergence d’une Afrique stable, prospère et démocratique, qui s’approprie pleinement son destin, en toute confiance dans ses capacités et ses compétences et ce, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Il est à préciser que le CPS de l’UA a adopté son 1224ème Communiqué suite à la présentation par le Commissaire aux Affaires Politiques, à la Paix et à la Sécurité de l’UA, M. Adeoye Bankole du rapport du Président de la Commission de l’Union Africaine sur les élections tenues en Afrique entre janvier et juin 2024 et dans lequel M. Moussa Faki Mahamat souligne que la 3ème formation spécialisée des observateurs électoraux à court terme de l’UA, tenue, à Rabat, au Maroc, du 29 avril au 3 mai 2024, a bénéficié à 75 participants, principalement des jeunes et des femmes, provenant de près de 50 pays africains.

Ce cycle de formation, a-t-il expliqué, a permis de renforcer les capacités des participants en matière de mission d’observation électorale, pour une meilleure gouvernance démocratique en Afrique.

Ce 3ème cycle de formation a été marqué par une représentation notoire des jeunes et des femmes en provenance des cinq régions de notre Continent africain.

Dans ce même rapport, le Président de la Commission a également salué l’organisation à Rabat, dans le cadre du 3ème cycle de formation, du 1er Séminaire de Dialogue sur les élections et la démocratie en Afrique, visant à améliorer la compréhension des questions clés liées aux élections en Afrique.

Ce Séminaire a constitué à la fois une innovation inédite dans l’approche de formation des observateurs africains des élections et a également offert une opportunité pour les chercheurs et académiciens africains pour approfondir la réflexion sur cette thématique d’importance capitale pour le Continent.

Le cycle de formation de Rabat, qui se consacre comme échéance continentale institutionnalisée au Maroc, s’est tenu en présence de plusieurs compétences marocaines et consolide la réussite des précédentes sessions, tenues à Rabat en 2022 et 2023. Il fait partie intégrante du partenariat actif entre le Royaume du Maroc et l’Union Africaine pour promouvoir la gouvernance politique en Afrique.

Avec l’organisation réussie de cette 3ème édition du cycle de formation, le Royaume devient le 1er pays africain formateur des observateurs des élections en Afrique. En effet, les trois cycles de formation organisés à Rabat, ont formé 155 observateurs africains, permettant ainsi de développer une base de données d’observateurs africains à l’échelle du continent.