Une délégation de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains en visite aux Seychelles

vendredi, 10 mai, 2024 à 19:30

Victoria – Une délégation de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains a pris part, vendredi à Victoria, à une table ronde organisée par le Conseil National des Musulmans des Seychelles.

La délégation marocaine est composée de MM. Othman Sqalli Houssaini, Chargé de mission auprès de la Fondation, Mohammed Maghraoui, Expert à la Fondation et Ilyas Mahyaoui, récitateur.

Lors de cette réunion, le président du Conseil National des Musulmans des Seychelles, Cheikh Idriss Yussuf, a exprimé sa profonde gratitude à la délégation marocaine pour sa bienveillance et son engagement au service du continent africain.

M. Imtiaz Umarji, directeur exécutif du Conseil, a ensuite présenté une intervention sur l’histoire de l’islam aux Seychelles, ainsi que les perspectives pour le renforcement de la position des musulmans et la consolidation des valeurs de coexistence et de fraternité, à la faveur des missions et des réalisations du Conseil National Islamique des Seychelles.

Intervenant pour la même occasion, M. Sqalli Houssaini a mis en exergue le cadre général de la vision ayant sous-tendu la création de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, ainsi que ses objectifs tendant à la consolidation des valeurs religieuses et spirituelles dans son contexte continental et ce, en accord avec les Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, Président de la Fondation.

M. Sqalli a ensuite présenté une intervention sur l’approche religieuse marocaine au service de la préservation de l’unité africaine et de la lutte contre l’extrémisme, à partir des initiatives de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, à travers ses sections en Afrique.

De son côté, M. Maghraoui a donné un aperçu général sur l’histoire des relations maroco-africaines dans les domaines religieux, spirituels et culturels et le rôle des ouléma marocains dans la consolidation de ces relations.