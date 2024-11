Développement durable et inclusif : L’expérience de Laâyoune-Sakia El Hamra présentée au Forum urbain mondial du Caire

mercredi, 6 novembre, 2024 à 21:33

Le Caire – L’expérience de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra dans la mise en œuvre de programmes de développement durable et inclusif a été passée en revue, mercredi au Caire, en marge de la 12e session du Forum urbain mondial (FUM12), organisé par le Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat).

Intervenant lors d’une session sur le thème “Financer la localisation du développement durable: Leviers et mécanismes d’appui aux collectivités locales”, le vice-président de la région, Mhamed Abba, a relevé que l’expérience de cette région dans la mise en œuvre de programmes de développement globaux s’inscrit dans le cadre de la Vision avant-gardiste de SM le Roi Mohammed VI visant à promouvoir le développement des provinces du sud du Royaume.

Cette vision, a-t-il poursuivi, tend à réaliser un développement durable et global à Laâyoune-Sakia El Hamra, faisant de cette région un modèle de développement, où le progrès économique s’intègre dans le souci de l’environnement et de la réalisation de la justice sociale.

Et d’ajouter que Laâyoune-Sakia El Hamra est l’une des régions qui a connu de multiples programmes de développement visant à améliorer le niveau de vie de la population et à développer son infrastructure, tout en promouvant la cohésion sociale et culturelle.

Cela s’inscrit dans le cadre de programmes gouvernementaux intégrés visant à réaliser un développement global et durable qui inclut toutes les zones urbaines et rurales, tout en préservant l’environnement, en développant l’infrastructure et en améliorant les services de base, a fait savoir M. Abba.

Dans ce contexte, le responsable régional a cité les programmes de développement intégré 2016-2021, la réduction des disparités spatiales et sociales, et l’aménagement urbain, lesquels reflètent l’engagement de la région à réaliser un développement durable à la hauteur des besoins et des aspirations de la population.

Selon lui, ces programmes visent principalement à renforcer les infrastructures pour servir tous les citoyens et contribuer à l’amélioration de la qualité de vie, créer un environnement économique propice à l’investissement, fournir des opportunités d’emploi, en particulier pour les jeunes, contribuer à la réduction des taux de chômage et à l’accroissement de la stabilité économique, préserver le patrimoine culturel et naturel, et réaliser la cohésion sociale.

Le programme régional de développement 2022-2027 perpétue cette approche de développement et cherche à réaliser un développement durable à Laâyoune-Sakia El-Hamra à travers des projets qui tiennent compte de la préservation des ressources naturelles et minimisent les impacts sur l’environnement.

M. Abba a ajouté que ce programme régional comprend plusieurs thèmes clés qui soutiennent le développement durable, notamment le renforcement de l’attractivité et de la compétitivité de l’espace territorial, le développement du tissu économique de la région, la promotion des infrastructures et de l’excellence, le développement social et l’intégration au marché du travail, outre la préservation de l’identité culturelle et architecturale de la région.

Le Royaume du Maroc prend part au FUM12 avec une délégation composée de représentants de plusieurs ministères, institutions publiques et instances élues, notamment les ministères de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, de l’Intérieur, de l’Économie et des Finances, la Caisse de Dépôt et de Gestion, le Groupe Al Omrane et les agences urbaines.

Placé sous le thème “Tout commence chez soi : des actions locales pour des villes et des communautés durables”, le Forum urbain mondial, dont les travaux ont débuté lundi, représente le deuxième plus grand événement organisé par les Nations-Unies après les conférences sur le climat, de par les nombreuses activités et manifestations qui abordent divers thèmes liés au développement urbain durable et inclusif.