Développement: Guterres salue le partenariat Chine-Afrique

vendredi, 6 septembre, 2024 à 10:27

Nations Unies (New York) – Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a salué, jeudi, le rôle “crucial” du partenariat entre la Chine et l’Afrique en faveur du développement du continent.

“Les efforts conjoints de la Chine et de l’Afrique peuvent susciter un nouvel élan pour le développement sur le continent”, a déclaré le chef de l’ONU cité par le service de presse de l’organisation internationale.

Guterres, qui intervenait lors du Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), qui se tient du 4 au 6 septembre à Pékin, a exprimé le soutien de l’organisation mondiale à ce partenariat qui constitue, selon lui, un pilier de la coopération Sud-Sud.

Il a rappelé que la Chine est déjà le partenaire commercial de longue date et le plus important de l’Afrique, notant que le bilan “remarquable” du géant asiatique en matière de développement, notamment en matière d’éradication de la pauvreté, lui confère une “riche expérience et une grande expertise”.

“Le partenariat Chine-Afrique peut stimuler la révolution des énergies renouvelables. Il peut servir de catalyseur pour des transitions clés dans les domaines des systèmes alimentaires et de la connectivité numérique”, a estimé le haut responsable onusien.

Et conclure que l’Afrique peut maximiser le potentiel du soutien de la Chine dans des domaines allant du commerce à la gestion des données, en passant par la finance et la technologie”.

Créé en octobre 2000 à Pékin, le FOCAC est le plus ancien forum régional de Chine. Le mécanisme a pris de l’importance en 2006, lorsque Pékin a annoncé la création d’un fonds de développement Chine-Afrique de cinq milliards de dollars.

Le programme de l’édition 2024 du FOCAC prévoit notamment des réunions de haut niveau sur la gouvernance de l’État, l’industrialisation et la modernisation agricole, la paix et la sécurité, ainsi qu’une coopération de qualité dans le cadre de l’initiative “la Ceinture et la Route”.