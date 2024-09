“Écoles d’été” à Al-Qods: intenses activités avant la rentrée scolaire

samedi, 31 août, 2024 à 21:54

Al-Qods – Les activités du programme “écoles d’été”, parrainé par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, se sont intensifiées au cours de la dernière semaine d’août, avec la participation des institutions sociales de Al-Qods, en perspective de la prochaine rentrée scolaire.

À cet égard, quatre institutions d’Al-Qods, à savoir le Centre Spafford des Enfants, le Centre Saraya, l’association Wad al-Jouz et le Club de l’Union Arabe Orthodoxe, ont axé leur activités sur la préparation psychologique des enfants à la rentrée scolaire.

Au menu des activités desdits centres figuraient le soutien scolaire, en fonction des différents niveaux, à travers des ateliers “jouer et apprendre” et des jeux d’intelligence et de perspicacité.

Au cours des trois dernières semaines, les activités programmées comprenaient des activités récréatives et ludiques, ainsi que des ateliers visant à encourager l’esprit d’équipe et le comportement coopératif dans l’accomplissement des tâches, ainsi qu’un programme visant à identifier les villages déplacés et à faire l’expérience de la survie en milieu sauvage et de l’autosuffisance.

Le programme comprend également des formations aux premiers secours et aux urgences ainsi que de formations aux meilleures pratiques en gestion des incendies encadrés et animés par des formateurs professionnels.

Ce programme d’écoles estivales est parrainé par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, avec le financement de l’Association du Centre culturel marocain, permet aux enfants bénéficiaires d’acquérir des connaissances et des compétences utiles, tout en forgeant leur personnalité.

Ces activités bénéficient à 4.000 enfants maqdessis répartis sur 17 établissements situés dans l’ensemble des quartiers de la ville, ainsi que dans les villages relevant du gouvernorat d’Al-Qods.

Le programme “Ecoles d’été” est axé cette année sur des activités variées permettant de construire la personnalité de l’enfant en lui inculquant les valeurs d’intégrité, de persévérance et de respect de la famille, des traditions et de l’identité locale.

Le choix des écoles en question s’est basé sur la conformité aux normes de sûreté et de sécurité, afin de fournir aux enfants bénéficiaires, âgés de 6 à 14 ans, un environnement stimulant qui leur permet de libérer leur énergie et de révéler leurs talents dans les domaines du sport et de l’art, à travers 150 ateliers d’art, de théâtre et de jeux d’équilibre et d’intelligence, encadrés par des formateurs professionnels.