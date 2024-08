“Ecoles d’été” de Bayt Mal Al-Qods: éducation et divertissement au menu des activités de camping

lundi, 26 août, 2024 à 18:04

Al-Qods – La direction de l’association palestinienne Al-Bustan Silwan a choisi de combiner éducation et divertissement dans les activités de camping organisées dans le cadre du programme “Ecoles d’été” 2024, parrainé par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Les activités qui se sont déroulées dans une forêt près d’Al-Qods, ont duré plusieurs jours et consisté en des activités visant à promouvoir l’esprit d’équipe et la coopération dans l’accomplissement des tâches, ainsi qu’à fournir une assistance aux personnes en cas de besoin.

De même, les garçons et les filles ont participé à des compétitions sportives d’arts martiaux et de kickboxing, supervisées par des entraîneurs de l’équipe nationale palestinienne et des champions internationaux dans cette discipline.

Ce programme d’école estivale supervisé par le “Club des enfants pour Al-Qods”, qui relève de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, et financé par l’Association du Centre culturel marocain, permet aux enfants bénéficiaires d’acquérir des connaissances et des compétences utiles, tout en forgeant leur personnalité.

Ces activités, qui se poursuivent jusqu’à fin août, bénéficient à 4.000 enfants maqdessis répartis sur 17 établissements situés dans l’ensemble des quartiers de la ville, ainsi que dans les villages relevant du gouvernorat d’Al-Qods.

Le programme “Ecoles d’été” est axé cette année sur des activités variées permettant de construire la personnalité de l’enfant en lui inculquant les valeurs d’intégrité, de persévérance et de respect de la famille, des traditions et de l’identité locale.

Le choix des écoles en question s’est basé sur la conformité aux normes de sûreté et de sécurité, afin de fournir aux enfants bénéficiaires, âgés de 6 à 14 ans, un environnement stimulant qui leur permet de libérer leur énergie et de révéler leurs talents dans les domaines du sport et de l’art, à travers 150 ateliers d’art, de théâtre et de jeux d’équilibre et d’intelligence, encadrés par des formateurs professionnels.