Egypte: une association marocaine parmi les lauréats du Prix Prince Mohammad bin Fahd pour l’action caritative

jeudi, 24 octobre, 2024 à 20:19

Le Caire – L’association marocaine “Al-Shifa for development and training” figure parmi les lauréats du Prix Prince Mohammad bin Fahd pour la meilleure action caritative dans le monde arabe, au même titre qu’une trentaine d’autres associations oeuvrant dans le milieu caritative, notamment d’Égypte, d’Arabie saoudite, du Yémen, de Bahreïn, de Palestine et de Tunisie.

Une cérémonie en l’honneur des lauréats du Prix a été organisée, jeudi au Caire, à l’initiative de l’Organisation arabe pour le développement administratif (OADA) en partenariat avec la Fondation Prince Mohammad bin Fahd pour le développement humain.

Selon les organisateurs, 300 institutions caritatives de 17 pays arabes avaient candidaté pour ce prix, dont 188 furent retenues comme nominées. Ce nombre inclut 51 grandes organisations, 70 de taille moyenne, et 67 petites, parmi lesquelles 30 ont été finalement primées, réparties équitablement entre les trois catégories du Prix.

Fondée à Tanger en 1998, “Al-Shifa for development and training” oeuvre dans le cadre de projets de développement avec des institutions nationales et diverses organisations internationales. Son domaine d’intervention est principalement axé sur l’éducation, s’efforçant d’améliorer l’offre éducative pour répondre aux besoins de toutes les composantes de la société et stimuler le rôle des acteurs locaux.

Le Prix Prince Mohammad bin Fahd, tenu sous le thème “Vers un meilleur avenir pour le travail caritatif institutionnel dans le monde arabe”, vise à développer la performance des institutions caritatives et des associations à vocation humanitaire, sur la base de critères d’excellence et d’indicateurs de performance qui reflètent l’efficacité de ces associations.