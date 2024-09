Une exposition de photographies et de documents historiques à Lima célèbre l’excellence des relations Maroc/Pérou

mercredi, 4 septembre, 2024 à 13:03

Lima – Une exposition de photographies et de documents historiques portant sur les relations diplomatiques entre le Maroc et le Pérou a été inaugurée, lundi, au siège du ministère péruvien des Relations extérieures à Lima.

Un communiqué de l’ambassade du Maroc au Pérou indique que cette « exposition exceptionnelle retrace l’histoire riche des liens diplomatiques maroco-péruviens » et revient particulièrement sur la visite historique effectuée par SM le Roi Mohammed VI, en novembre 2004 au Pérou.

Organisée en commémoration du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Pérou, l’exposition a été inaugurée par le vice-ministre péruvien des Relations extérieures, M. John Peter Camino Cannock et l’ambassadeur du Maroc au Pérou, M. Amin Chaoudri.

La même source souligne que cette exposition donne à voir, outre les photos de la visite royale au Pérou, celles d’anciens ministres marocains et péruviens, ainsi que d’ex-chefs de missions des deux pays, en plus de nombreux documents historiques, notamment ceux ayant un caractère juridique.

« Elle marque la célébration de six décennies de rapports diplomatiques entre Rabat et Lima caractérisés, depuis leur établissement en 1964, par une entente cordiale, une coopération fructueuse et une concertation constante au niveau multilatéral », ajoute le communiqué.

Dans un discours à cette occasion, M. Amin Chaoudri a mis en lumière l’évolution constante des relations diplomatiques entre les deux pays depuis leur établissement il y a 60 ans, rappelant que Sa Majesté le Roi a été « le premier chef d’État arabe et africain à entreprendre un déplacement au Pérou ».

Le diplomate marocain a, d’autre part, souligné « l’excellence des rapports politiques et la coopération entre les différents Pouvoirs de l’État – au Pérou et au Maroc -, qui se sont forgés au fil des années, témoignant d’une coopération fructueuse et d’une amitié solide ».

M. Amin Chaoudri a mis en avant les avancées et les réalisations significatives enregistrées dans le cadre de ces relations, notamment « l’instauration d’un dialogue politique régulier, franc et constructif, favorisant la compréhension mutuelle et la coopération sur les questions d’intérêt commun », ajoutant que ce dialogue a été « consolidé par la tenue, en mars dernier à Lima, du 7eme Mécanisme de consultations politiques entre les deux pays ».

Il a aussi rappelé la célébration au parlement péruvien de la « Journée du Royaume du Maroc », en commémoration de la visite historique de Sa Majesté le Roi au Congrès péruvien en 2004, les échanges de visites, la signature d’importants accords de coopération sectorielle et décentralisée, ainsi qu’une excellente coordination au niveau multilatéral, soulignant que « ces actions ont déclenché une nouvelle dynamique d’amitié et de coopération dans les relations maroco-péruviennes ».

Exprimant sa conviction que les relations maroco-péruviennes sont appelées à se développer davantage dans les années à venir, l’ambassadeur du Maroc a affirmé que cette coopération devra être renforcée dans des domaines clés, tels que le tourisme, l’agriculture, les énergies renouvelables, la sécurité, la culture et l’éducation.

Pour sa part, M. Camino Cannock, a mis en lumière « l’excellence des liens d’amitié et de coopération entre les deux capitales », soulignant que ces liens ont été consolidés lors de la visite royale en 2004.

Le haut responsable péruvien a cité, à titre d’illustration de la profondeur de l’amitié et de la coopération entre Rabat et Lima, l’accostage du Navire-Ecole de la Marine péruvienne B.A.P. « Union » dans le Port de Tanger, le 26 janvier 2024, une opération rendue possible grâce à la collaboration efficace du Maroc, a-t-il souligné.

Il s’est aussi félicité de la coordination étroite entre les deux pays au niveau multilatéral pour ce qui a trait à l’organisation des grands évènements multilatéraux, tels que le Sommet Amérique du Sud-Pays Arabes (ASPA) et le Sommet Amérique du Sud-Afrique (ASA), entre autres.

L’exposition qu’abrite le siège du ministère des relations extérieures du 2 au 6 septembre courant, offre ainsi « l’occasion de découvrir l’histoire riche et fascinante des relations bilatérales entre le Maroc et le Pérou ».

Son inauguration a été marquée par la présence de hauts fonctionnaires du ministère des Relations extérieures, de la première vice-Présidente du Congrès, Mme Patricia Juarez, de parlementaires membres de la Commission des Affaires étrangères et du Groupe d’Amitié Parlementaire Pérou/Maroc, ainsi que de plusieurs personnalités issues des milieux politiques et diplomatiques, amies du Royaume.