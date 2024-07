La fête du Trône célébrée dans la joie et la communion à Paris

mardi, 30 juillet, 2024 à 23:50

Paris – C’est dans une ambiance de fête et de communion qu’une brillante réception a été organisée, mardi soir à Paris, à l’occasion de la célébration du 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux ancêtres.

La réception offerte par l’ambassadeure de SM le Roi à Paris, Samira Sitaïl et l’ambassadeur, délégué permanent du Royaume auprès de l’Unesco, Samir Addahre, a été rehaussée par la présence de plusieurs membres du gouvernement français, de députés et sénateurs, de hauts responsables, de diplomates, de dirigeants de grandes entreprises françaises et d’autres personnalités issues des sphères politique, économique, culturelle et sportive, ainsi que de la communauté marocaine établie en France.

Dans une allocution à cette occasion, Mme Sitail s’est dite “fière” de recevoir cette assistance prestigieuse lors de cet événement célébrant la glorieuse Fête du Trône, “un moment exceptionnel” de la vie des Marocains et du Royaume.

L’ambassadeure de SM le Roi a salué ce moment de rencontre et de communion à Paris qui offre l’occasion de célébrer l’amitié franco-marocaine, remerciant les nombreuses personnalités présentes, parmi lesquelles les ministres français de l’Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, de l’Intérieur et des Outre-Mer, Gérald Darmanin, le ministre délégué de l’Europe, Jean Noel Barrot, la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, Dominique Faure ou encore la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay.

Le début de la cérémonie a été marqué par le salut des couleurs au son des hymnes nationaux des deux pays, chantés par les sopranos Françoise Atlan, Fadwa Taddist et la Mezzo-Soprano Marie-Claude Patout, portant un message universel de paix et de vivre ensemble.

Pour Mme Sitail, cette prestation émouvante reflète l’ambiance de “ce moment d’harmonie et d’unité qu’incarnent l’esprit fondateur de la nation marocaine, sa stabilité et sa diversité, ainsi que ses valeurs de paix, d’ouverture et du vivre-ensemble”.

Evoquant la particularité de la Fête du Trône de cette année, l’ambassadeure a souligné que la commémoration du 25ème anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI revient à célébrer “25 ans de consolidation, d’édification d’un Maroc moderne, de développement socio-économique et territorial, de grands projets d’infrastructure, de réformes sociales et de promotion des droits humains, et particulièrement des droits des femmes”.

“Aussi sur le plan international, ce sont 25 années d’engagement de diversification et de renforcement de nos partenariats, comme celui avec la France”, s’est-elle félicitée.

Se référant à la lettre adressée à Sa Majesté le Roi par le Président français, M. Emmanuel Macron qui annonce “le soutien intangible de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara” et considère désormais le plan d’autonomie comme “la seule base pour aboutir à une solution politique”, Mme Sitail a affirmé que “nous vivons aujourd’hui une étape historique de cette relation qui nous lie”.

“C’est un engagement fort qui marque un soutien à la position juste du Royaume Maroc sur le respect de son intégrité territoriale, à la dynamique portée au plus haut niveau de l’Etat pour mettre un terme au conflit entretenu depuis près de 50 ans et un élan international de soutien à la légitimité de la position marocaine qui va des Etats-Unis à l’Europe en passant par la plupart des pays arabes, africains et américains. C’est un message de cohérence qui s’inscrit dans la continuité de l’appui clair et constant de la France à l’initiative d’autonomie depuis 2007 tout en consacrant aujourd’hui une évolution importante”, a-t-elle dit.

Et de relever qu’il s’agit d'”un acte en faveur de la paix puisque la France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies renforce ainsi sa contribution à la sécurité internationale en favorisant une solution politique, juste et durable”.

Mme Sitail s’est dite convaincue que “cette avancée importante non seulement renforcera nos relations bilatérales déjà exceptionnelles mais ouvrira également la voie à des possibilités illimitées, voire inédites, en projetant la relation dans un partenariat d’exception renouvelé”.

De son côté, le chef de la diplomatie française a affirmé qu'”en ce jour particulier pour les Marocains, à l’occasion des vœux transmis à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le président de la République a indiqué la direction qu’il souhaite projeter dans les relations avec le Maroc dans tous les domaines. Il a également défini un cap sur la question du Sahara”.

“Le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Ce sont les mots du président de la République et c’est la conviction de la France”, a relevé le chef de la diplomatie française.

“Nous appelons désormais à avancer sur la base du plan d’autonomie sous souveraineté marocaine qui constitue désormais pour la France la seule base pour aboutir à une solution politique, juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies”, a poursuivi M. Séjourné.

Le ministre français a, par ailleurs, réitéré “l’amitié profonde et singulière que le peuple français porte au peuple marocain”, saisissant cette occasion pour “rendre un hommage appuyé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour les progrès et les importantes réalisations que le Maroc a accomplis sous Son impulsion”.

Lors de cette soirée, ponctuée par des prestations musicales aux rythmes de la chanson hassanie et de la Dakka Marrakchia, les convives ont été invités à déguster les saveurs authentiques du Royaume, alors que sur un écran géant l’on voyait défiler des images saisissantes du Maroc et des réalisations grandioses accomplies par le Royaume sous l’impulsion du Souverain.

Période olympique oblige, des athlètes et membres de la délégation sportive marocaine aux Jeux Olympiques d’été de Paris 2024 ont été associés à la fête avec leurs tenues de parade, au grand bonheur d’une assistance ravie de pouvoir poser pour des photos souvenirs avec ces champions.