Fête du Trône : levée du drapeau marocain dans plusieurs provinces canadiennes

mercredi, 31 juillet, 2024 à 1:45

Ottawa – A l’occasion de la célébration de la fête du Trône, l’ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani, a présidé mardi, conjointement avec le maire d’Ottawa, Mark Sutcliff, une cérémonie de levée du drapeau marocain sur le parvis de l’hôtel de ville de la capitale fédérale du pays nord-américain.

Dans une allocution de circonstance, Mme Otmani a mis en avant les avancées réalisées par le Maroc durant les 25 ans de règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans les domaines de la bonne gouvernance, la démocratie, l’Etat de droit, de la justice sociale et de l’économie inclusive.

L’ambassadeur s’est aussi félicitée de la célébration cette année des 62 ans des relations diplomatiques et de coopération entre le Maroc et le Canada, rappelant l’importance attachée par le Royaume sous le leadership de Sa Majesté le Roi à construire un partenariat durable et multidimensionnel au service des deux peuples, ainsi que de la paix et le développement.

Le maire d’Ottawa a, pour sa part, au nom de la ville et des Ottawiens, adressé ses chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain en cette heureuse occasion.

M. Sutcliff a mis en exergue les bonnes relations entre les deux pays ainsi que le rôle et la contribution socio-économique positive de la communauté marocaine à la société canadienne et à la ville d’Ottawa.

Selon un communiqué de la représentation diplomatique du Royaume, cette cérémonie a eu lieu en présence de membres du corps diplomatique accrédité dans la capitale canadienne, ainsi que des représentants de la communauté marocaine d’Ottawa- Gatineau.

Des cérémonies similaires ont eu lieu ce mardi à Laval (Québec), à Edmonton, en Alberta, à Saint Jean à Terre Neuve et Labrador, à White Rock en Colombie Britannique, à Winnipeg au Manitoba, à Saskatoon au Saskatchewan en présence des consuls honoraires du Royaume dans ces différentes provinces, a indiqué la même source.