Flambée de saveurs de la cuisine marocaine à Buenos Aires

vendredi, 27 septembre, 2024 à 17:46

L’ouvrage collectif “Les Établissements et Entreprises publics au Maroc : les autres figures de l’Etat”, a été présenté, vendredi au Policy Center For The New South (PCNS) à Rabat, en présence d’une pléiade de chercheurs, d’universitaires et de responsables de différents horizons.