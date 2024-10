Le Forum mondial de l’Alimentation ouvre ses travaux à Rome avec la participation du Maroc

lundi, 14 octobre, 2024 à 20:24

Rome – Le Forum mondial de l’Alimentation a ouvert ses travaux, lundi au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans la capitale italienne, Rome, avec la participation du Maroc.

La séance d’ouverture de ce Forum mondial, à laquelle le Royaume est représenté par l’Ambassadeur Représentant-Permanent auprès des agences des Nations Unies à Rome, Youssef Balla, a été marquée par la participation de plusieurs chefs d’États, des représentants de haut niveau, des experts de divers pays et des agences des Nations Unies, ainsi que du directeur général de la FAO, Qu Dongyu, et la directrice générale de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala.

Placé cette année sous le thème “Une alimentation de qualité pour tous, aujourd’hui et demain”, le Forum met l’accent sur l’innovation, la science et l’investissement, en intégrant des solutions concrètes et des initiatives de coopération internationale pour proposer des stratégies qui répondent aux besoins alimentaires croissants dans le monde.

Cette édition est axée sur trois piliers à savoir, l’action mondiale des jeunes, la science et l’innovation et l’initiative relative à l’Investissement Main dans la Main. Le débat autour de ces axes vise à approfondir la réflexion sur des solutions innovantes pour renforcer la coopération internationale dans le domaine agricole.

Des événements parallèles d’envergure sont également programmés au cours de cette session, tels que la Journée mondiale de l’alimentation et le Dialogue de haut niveau de Rome consacré au “Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans l’agriculture”, qui a été lancé en marge de la COP 22, tenue à Marrakech en novembre 2016.

Lancé par la FAO en 2021, le Forum mondial de l’Alimentation constitue une plateforme internationale annuelle visant à mobiliser les leaders, les jeunes et tous les secteurs autour de la transformation des systèmes agroalimentaires, en vue de répondre aux défis mondiaux de la sécurité alimentaire et du développement durable.