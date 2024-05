Forum mondial de l’eau : Les organismes de bassin, des plateformes de concertation pour répondre aux besoins en eau (M. Baraka)

vendredi, 24 mai, 2024 à 8:09

Bali (Indonésie) – Les organismes de bassin sont des plateformes de coordination et de concertation multi-acteurs qui répondent aux besoins croissants en eau, a indiqué le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, jeudi à Bali (Indonésie).

Intervenant en matière de gestion de l’eau des bassins versants, les organismes de bassin jouent un rôle important dans la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), qui permet d’être en phase avec les attentes et les besoins réels exprimés au niveau local, a-t-il ajouté lors d’une rencontre organisée dans le cadre du 10ème Forum mondial de l’Eau, qui se tient à Bali jusqu’au 25 mai.

M. Baraka, qui s’exprimait en sa qualité de président du Réseaux international des organismes de bassin (RIOB), a noté que la GIRE est un outil clé pour favoriser le développement et la gestion coordonnée de l’eau, des territoires et des ressources qui s’y rapportent, particulièrement dans le contexte du changement climatique.

Il a également souligné l’importance d’une approche participative et synergique entre les organismes de bassin et leurs partenaires pour concrétiser les engagements et répondre aux besoins croissants en eau.

Dans ce sens, le RIOB s’engage à accompagner les organismes de bassin dans l’amélioration de la GIRE afin de tracer les lignes directrices pour les années à venir, particulièrement dans le cadre de de son futur plan d’action 2024-27, en cours de préparation, a affirmé M. Baraka.

Il a appelé l’ensemble des pays à s’engager davantage dans le processus de préparation du plan d’action du RIOB, afin de mettre en œuvre efficacement la GIRE au niveau des bassins et d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

Le RIOB est présidé par le Maroc depuis octobre 2019 à la suite du Sommet international sur la sécurité hydrique organisé à Marrakech.

Créé en 1994, le RIOB compte 192 membres issus de 88 pays. Son action s’inscrit dans une vision mondiale d’amélioration de la gestion des ressources en eau et des écosystèmes à l’échelle des bassins.

Le side event, intitulé “Quelles actions prioritaires pour la mise en œuvre de la gestion par bassin ?”, s’est tenu au Pavillon du Maroc et a réuni les membres du Bureau de liaison mondial du RIOB pour discuter du plan d’action du Réseau pour la période 2024-2027 et présenter les nouvelles actions et priorités des réseaux régionaux.

Le Pavillon du Maroc, situé au centre de convention Nusa Dua lors du 10ème Forum mondial de l’eau, est un espace dédié à la création d’une dynamique d’échange et de partage d’expériences et de bonnes pratiques sur la question de l’eau.

La 10ème édition du Forum mondial de l’eau, organisée conjointement par le Conseil mondial de l’eau et le gouvernement indonésien, réunit environ 30.000 participants de 172 pays.

Lors de la cérémonie d’ouverture de ce Forum, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a reçu la 8ème édition du Grand Prix Mondial Hassan II de l’eau en reconnaissance de son engagement en faveur de l’agenda mondial de l’eau et de la sécurité alimentaire.