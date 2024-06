Gaza: L’ONU renouvelle son appel à un cessez-le-feu immédiat, prône une “véritable voie” vers la solution à deux Etats

vendredi, 21 juin, 2024 à 17:44

Nations Unies (New York) – Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a renouvelé, vendredi, son appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, tout en plaidant pour une “véritable voie” vers la solution à deux Etats au conflit dans la région.

“Nous continuons à faire pression pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, la libération immédiate et inconditionnelle des otages et une véritable voie vers une solution à deux États”, a souligné le chef de l’ONU lors d’une rencontre avec la presse à New York.

Le nouvel appel du haut responsable onusien intervient alors que le Conseil de sécurité vient d’adopter une résolution appelant à un cessez-le-feu “immédiat, total et complet” à Gaza.

Présenté par les Etats-Unis, le texte exhorte les deux parties au conflit à mettre en œuvre “sans délai et sans conditions” les termes du plan de paix proposé le 31 mai dernier par le président américain Joe Biden.

La résolution prévoit trois étapes pour garantir une “fin durable et complète des combats”. La première phase comprend “un cessez-le-feu immédiat, total et complet avec la libération des otages, notamment les femmes, les personnes âgées et les blessés, le retour des dépouilles de certains otages et l’échange de prisonniers palestiniens”.

La deuxième phase préconise la fin définitive des hostilités “en échange de la libération de tous les autres otages encore à Gaza et d’un retrait complet des forces israéliennes de la Bande”. La troisième phase, quant à elle, prévoit notamment “un grand plan de reconstruction pluriannuel pour Gaza”.