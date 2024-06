Hajj 1445 : plus de 27 mille bus pour desservir les pèlerins

dimanche, 9 juin, 2024 à 18:07

La Mecque – L’Autorité générale des transports de l’Arabie saoudite a annoncé la mise en service de plus de 27 mille bus et 5 mille taxis pour accompagner les pèlerins dans l’accomplissement du rite du pèlerinage au titre de l’année 1445 H.

Parmi ces bus, plus de 3.500 sont destinés au transport des pèlerins vers et depuis la mosquée Al Haram à travers 16 itinéraires et 11 arrêts et gares, en plus de 355 véhicules dédiés au transport public à l’intérieur de La Mecque et 27 autres dans la ville de Médine. L’objectif étant d’assurer un service de transport complet et efficace répondant aux besoins des pèlerins pendant la saison du Hajj de cette année.

L’Autorité a rappelé l’importance de respecter un certain nombre de consignes dans les bus, telle l’interdiction de fumer et de manger afin de maintenir un environnement propre et confortable pour tous les passagers, en plus d’éviter de parler à haute voix au téléphone pour ne pas déranger les autres.

En parallèle, l’Autorité s’engage à préserver les droits des passagers qui incluent la préservation de leur intimité, le respect par le conducteur des règles de bienséance, l’accessibilité des personnes handicapées et l’indemnisation des passagers dont les vols, d’une durée de trois heures, accusent un retard de plus d’une heure, outre la mise à disposition d’un numéro pour les renseignements et les réclamations.

De même, l’Autorité met au service des pèlerins plus de 5 mille taxis équipés de techniques de pointe à même de leur garantir un voyage sûr et confortable, à l’instar d’un service de suivi en direct du trajet et un compteur électronique, ou encore une multitude de moyens de paiement, dont le paiement électronique.