Hajj 1445: Les agences de presse jouent un rôle pivot dans la transmission de la voix arabe et islamique au monde (responsable saoudien)

mardi, 11 juin, 2024 à 16:51

La Mecque – Le président de l’Agence de presse saoudienne (SPA), Fahad bin Hassan Al-Aqran, a affirmé que les agences de presse jouent un rôle pivot dans la transmission de la voix arabe et islamique au monde, en particulier durant un grand événement tel que la saison du Hajj.

S’exprimant lors d’une rencontre avec des représentants d’agences de presse arabes, islamiques et étrangères, tenue en marge du lancement lundi à La Mecque du “Forum des Médias du Hajj”, M. Al-Aqran a expliqué que la couverture médiatique des agences de presse du hajj, l’un des cinq piliers de l’Islam, constitue une occasion de mettre en avant les valeurs du modèle islamique.

Il a indiqué, dans ce sens, que la SPA a conclu des partenariats avec dix agences de presses arabes, islamiques et étrangères à travers le monde pour assurer la couverture de la saison du Hajj 1445, notant qu’il s’agit d’une opportunité de jeter la lumière sur les services fournis aux pèlerins et de transmettre au monde leurs sentiments et ressentis.

Après avoir mis en exergue la place des agences de presse en tant que source d’informations exactes, vérifiées et crédibles, le responsable saoudien a relevé l’importance des partenariats avec les agences de presse étrangères, de par le fait que ces pays abritent une large communauté musulmane.

M. Al-Aqran a également assuré que les autorités saoudiennes facilitent l’accès à l’information pour les journalistes couvrant la saison du Hajj 1445, tout en leur permettant de communiquer avec les responsables concernés pour obtenir les informations demndées.

Le forum des Médias du Hajj “Hajj Media Hub”, qui se poursuit à La Mecque jusqu’au 16 juin, vise à assurer un environnement médiatique intégré pour soutenir les journalistes dans leur couverture médiatique durant la saison du Hajj 1445 H.

Selon les organisateurs, le Forum devrait accueillir plus de 1.500 journalistes relevant de 150 médias locaux et internationaux.