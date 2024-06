Hajj 1445 : des services adaptés aux personnes aux besoins spécifiques à la Mosquée Al-Haram

dimanche, 9 juin, 2024 à 18:10

La Mecque – L’Autorité générale des affaires des deux Saintes Mosquées fournit aux pèlerins âgés et aux personnes aux besoins spécifiques les commodités nécessaires pour leur permettre d’accomplir les rites du pèlerinage en toute sérénité, jusqu’à leur départ vers leurs pays de résidence.

L’Autorité met à la disposition des intéressés, dès l’arrivée, des voiturettes de golf sur l’esplanade orientale de la Mosquée Al Haram qui assurent des navettes de et vers les portes de la Sainte Mosquée.

Elle a également mis en place un service en ligne pour réserver des fauteuils roulants électriques via l’application “Tanaqol”, un service accessible via plusieurs points, outre des chariots manuels mis à disposition des pèlerins dans deux endroits dédiés.

L’Autorité a affecté des pousseurs de chariots qui fournissent ce service à titre volontaire et gracieux à l’entrée de deux endroits.

Elle a aussi consacré aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite des espaces équipés des meilleurs outils et services adaptés à leurs besoins, dont l’eau bénie de Zamzam, des copies du Saint Coran, des stylos lecteurs, des livrets religieux et des cannes pour les malvoyants afin de faciliter leurs déplacements.

L’Autorité a également prévu d’autres facilités dans les salles de prière, dont des copies du Saint Coran pour les personnes âgées et des fauteuils roulants pour les personnes aux besoins spécifiques.

Des interprètes en langue des signes assurent la traduction des sermons et des cours religieux. Huit portes avec des rampes sont mises à la disposition des intéressés, outre des passerelles spécialement aménagées et des panneaux en braille pour assister les personnes malvoyantes.

Des parasols sont fournis aux personnes âgées et en situation de handicap durant le Tawaf, afin de les protéger du soleil.