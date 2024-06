IA: le gotha mondial du digital en conclave à Malaga

mardi, 11 juin, 2024 à 17:06

La vice-Première ministre et ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, Tanja Fajon, a souligné, mardi à Rabat, l’impératif de respecter la résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu “immédiat, total et complet” à Gaza.