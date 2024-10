Inondations en Espagne: le gouvernement décrète un deuil national de trois jours

mercredi, 30 octobre, 2024 à 16:11

Madrid – Le gouvernement espagnol a annoncé mercredi un deuil national de trois jours suite aux inondations dramatiques ayant fait au moins 70 morts dans le sud-est de l’Espagne, selon un dernier bilan provisoire.

Ces trois journées de deuil débuteront jeudi 31 octobre et s’étendront jusqu’au samedi 2 novembre, a indiqué à la presse le ministre de la Politique territoriale, Angel Víctor Torres, appelant les citoyens vivant dans les zones touchées par la tempête de ne pas sortir de chez eux et de ne pas emprunter les routes, dont beaucoup ont été coupées et inondées.

Le ministre a annoncé également que le chef du gouvernement Pedro Sánchez se rendrait sur place jeudi. Ce dernier a affirmé que “la priorité absolue” de l’exécutif est d’assister les victimes des inondations qui ont ravagé la Communauté valencienne et la Castille-La Manche, assurant aux sinistrés “un soutien total” de l’Etat.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a convoqué pour cet après-midi le comité de crise de son département afin de traiter des actions en cours.

La tempête a provoqué des inondations torrentielles, laissant plusieurs disparus et des dégâts incalculables dans la Communauté valencienne et en Castille-La Manche, et pourrait désormais frapper violemment la province de Barcelone.