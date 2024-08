Installation du groupe d’amitié Maroc/Argentine au Congrès argentin

jeudi, 1 août, 2024 à 23:57

Buenos Aires – Le groupe d’amitié parlementaire Maroc/Argentine a été officiellement installé, jeudi au Congrès argentin, en présence de l’ambassadeur du Maroc, Fares Yassir, et de la présidente du groupe, la députée Maria Emilia Orozco.

Le groupe d’amitié Maroc/Argentine est composé de 12 députés représentant l’ensemble du spectre politique du Congrès argentin.

A cette occasion, la présidente du groupe a souligné la volonté du Congrès argentin d’œuvrer pour la consolidation des liens d’amitié avec le Maroc et pour un rapprochement plus étroit dans les domaines économique, social et culturel.

Emilia Orozco n’a pas manqué de souligner que l’installation du groupe coïncide avec la célébration du 25ème anniversaire de la Fête du Trône, affirmant que ce dernier quart de siècle a été synonyme « de développement, de prospérité et de consolidation de la démocratie » dans le Royaume.

Pour sa part, Fares Yassir a affirmé que pour l’Argentine, le Maroc se considère « comme un pays ami, un partenaire économique fiable, stable et qui respecte ses engagements », rappelant que les deux pays commémorent l’année prochaine le 65ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Soulignant le rôle central que joue la diplomatie parlementaire, l’ambassadeur du Maroc a invité les membres du groupe, et à travers eux l’ensemble de la Chambre des députés argentins, à agir main dans la main pour renforcer les liens d’amitié et de coopération unissant les deux pays.

Fares Yassir a listé les nombreux points figurant à l’ordre du jour de la coopération bilatérale, insistant sur le respect de l’intégrité territoriale des États, le changement climatique, la sécurité alimentaire et énergétique, la lutte contre le fléau du terrorisme, le narco trafic et la migration.

Les autres membres du groupe d’amitié ont fait part de leur volonté d’aller de l’avant dans l’enrichissement de l’agenda bilatéral, avec de nouveaux accords dans les domaines agricole, académique, des énergies renouvelables, du tourisme et de la pêche.

Outre Emilia Orozco, le groupe d’amitié est composé des députés Emma Nicolas, Alvaro Gonzalez, Jorge Araujo Hernandez, Carlos Cisneros, Ana Carolina Gaillard, Ricardo Herrera, Marcela Fabiana Passo, Eduardo Valdés, Maria Cecilia Ibanez, Esteban Paulo et Agustin Domingo.

L’installation du groupe d’amitié s’est déroulée en présence de la directrice de la diplomatie parlementaire et de la coopération internationale, Luciana Términe et des membres de la presse accrédités au Congrès.