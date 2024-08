L’ambassade du Maroc au Tchad célèbre la Glorieuse Fête du Trône

jeudi, 1 août, 2024 à 11:14

N’Djamena – L’ambassade du Maroc au Tchad a offert à N’Djamena une brillante réception à l’occasion de la célébration du 25ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs hautes personnalités représentant les institutions constitutionnelles, le gouvernement, le corps diplomatique, les opérateurs économiques, la société civile, les médias, ainsi que les représentants de la communauté marocaine et des associations des lauréats des universités marocaines.

Dans une allocution, l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Tchad, Abdellatif Erroja, a souligné la forte symbolique de la célébration de la Glorieuse Fête du Trône qui illustre l’attachement fort et indéfectible du peuple marocain à l’Auguste Personne du Souverain et au Glorieux Trône alaouite.

Le 25ème anniversaire de règne de SM le Roi Mohammed VI est un instant marquant pour mettre en exergue l’essor des réalisations initiées par Sa Majesté le Roi en matière de réformes structurelles, de programmes de développement, d’évaluation des politiques publiques, en particulier, le chantier de la généralisation de la protection sociale, a mis en avant M. Erroja.

Tout en favorisant une approche de diversification et d’encouragement du développement des secteurs économiques traditionnels, le Maroc continue d’explorer l’avenir de ses métiers internationaux, notamment, aux niveaux de l’industrie automobile, de l’aéronautique, de la logistique, du transport et de l’énergie verte, a mis en exergue le diplomate.

S’agissant des investissements, M. Erroja a mis l’accent sur les projets initiés sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi, citant notamment la voie express Tiznit-Dakhla, la transition énergétique et la promotion des énergies renouvelables, le développement de la filière de l’hydrogène vert.

Au niveau du secteur portuaire, le diplomate a mis en avant le port Tanger Med, classé 19éme sur 500 ports dans le monde, qui est devenu le premier port africain à rejoindre le top 20 des ports au niveau international.

Un véritable “succès story” du leadership marocain en tant que hub logistique de transbordement des conteneurs. Cette épopée connaitra un nouvel élan avec l’entrée en service de deux autres gigantesques ports, à savoir le complexe Nador Ouest-Med sur la méditerrané au nord-est du pays, et le port de Dakhla-Atlantique sur l’Océan Atlantique au sud du Maroc, a souligné le diplomate.

Au niveau du Continent, M. Erroja a relevé que depuis les premières années de son règne, SM le Roi Mohammed VI a inscrit la question du renforcement du partenariat avec les pays africains dans son action diplomatique prioritaire au niveau bilatéral et multilatéral.

A l’échelle bilatérale, la diplomatie marocaine sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi à l’égard de l’Afrique, a mis en place une nouvelle approche intégrée et efficiente de coopération régionale, a-t-il souligné.

A ce sujet, SM le Roi Mohammed VI a annoncé à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte, un nouveau projet de Sa philosophie de « Panafricanisme d’action ». Il s’agit d’une initiative volontariste lancée à l’échelle internationale pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique, a rappelé le diplomate.

Une vision stratégique de Sa Majesté le Roi qui ambitionne, non seulement, de faire de la zone afro-atlantique un espace de paix, de sécurité et de prospérité partagée, mais d’associer les pays du sahel enclavés à cette dimension en mettant à leur disposition les infrastructures routières, portuaires et ferroviaires du Maroc, a soutenu M. Erroja.

L’attention particulière de Sa Majesté le Roi vis-à-vis de la prospection du Continent s’exprime, également, à travers la démarche du « Co-développement ». Une notion référentielle d’actions concrètes ayant poussé le Royaume à investir plus de 5 milliards de dollars en Afrique, a-t-il affirmé.

A titre d’exemple, le diplomate a cité le projet du gazoduc Nigeria-Maroc, la contribution de l’Office Chérifien des Phosphate (OCP) ainsi que des dizaines d’entreprises marocaines à la souveraineté alimentaire et au développement de plusieurs pays africains.

Au niveau multilatéral, le retour du Maroc à l’Union africaine, en 2017, lui a permis de jouer le rôle qui est le sien au sein de toutes les instances de l’Organisation panafricaine, et en particulier, au Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) où le Maroc poursuit son deuxième mandat.

La diversification des partenaires, les paramètres d’action qui se reposent sur la transparence, la confiance, le respect mutuelle et la crédibilité ont permis au Maroc d’avoir une présence diplomatique de plus en plus remarquable sur la scène internationale, a ajouté le diplomate.

L’élection du Maroc à la Présidence du Conseil des Droits de l’Homme confirme son implication en matière de promotion et de protection des droits humains à l’échelle internationale, a noté le diplomate.

Acteur incontournable de la lutte internationale contre les organisations terroristes et les réseaux criminels internationaux, en particulier, en Afrique, le Maroc prône le renforcement de la coopération sécuritaire internationale en mettant son expérience avérée dans la préservation de la sécurité et de la quiétude des citoyens à la disposition des pays frères et amis, a réitéré M. Erroja.

De par sa position stratégique à proximité des grands marchés, son potentiel en termes d’infrastructures et le climat favorable aux affaires, le Maroc se positionne, grâce à la politique économique initiée par SM le Roi Mohammed VI, comme destination prisée par les firmes internationales, a-t-il relevé, soulignant que plusieurs multinationales ont fait le choix du Maroc pour installer des usines voire des gigafactories dans des industries de pointes, vecteurs de création d’emplois et de croissance économique à l’instar de l’automobile électrique et de l’aéronautique.

Côté sport, le diplomate a rappelé que le Royaume a été choisi pour l’organisation de deux événements sportifs majeurs. Le premier, la Coupe d’Afrique des Nations (Edition 2025), le deuxième, la Coupe du Monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal.

Dans sa quête de relever ce défi, le Maroc connait actuellement une transformation fondamentale. Un vaste chantier de construction et de mise à niveau des infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, maritimes, sportives et touristiques est en cours d’exécution, a-t-il affirmé.

Certes, l’accueil de ces deux évènements permettra de booster le développement et le rayonnement du Maroc, mais constitue, également, un succès pour le continent et une aubaine pour la promotion du football africain à travers le Monde, a souligné le diplomate.

Evoquant les relations entre le Maroc et le Tchad, M. Erroja a noté que ces relations se caractérisent par une continuité et un développement au fil du temps. Le Tchad représente pour le Royaume du Maroc un partenaire fiable dans la région sahélienne, a-t-il dit.

Les liens entre les deux peuples frères ont connu un nouvel élan suite au flux des investissements marocains faisant, ainsi, du Royaume le premier investisseur africain au Tchad. Un levier porteur nécessitant plus de motivation, a-t-il relevé.

Concernant l’Initiative Royale permettant au Pays du Sahel d’accéder à l’Océan Atlantique, le Tchad se positionne en avant-gardiste. Son adhésion à cette proposition Royale permettra aux autorités tchadiennes de concevoir une nouvelle route vers la mer en vue de renforcer les échanges avec le Maroc et avec le reste du Monde, a réaffirmé le diplomate.