L’ambassade du Maroc à Conakry célèbre le 25è anniversaire de la Fête du Trône

jeudi, 1 août, 2024 à 23:41

Conakry – L’ambassadeur du Royaume du Maroc en Guinée Conakry, Issam Taïb a offert, mercredi, une réception à l’occasion de la célébration du 25è anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Cette réception a été rehaussée par la présence de plus d’une quinzaine de ministres guinéens et de membres du Comité National du Rassemblement pour le Développement, des membres du corps diplomatique, des institutions internationales, de la diaspora marocaine, ainsi que d’éminentes personnalités du monde des affaires, de la culture, des arts, du sport et du champ religieux.

Dans une allocution de circonstance, M. Taïb a mis en avant le développement sans précédent et une transformation sociétale et économique remarquable du Royaume, sous la sage conduite de SM Le Roi, et ce à la faveur de “réformes avant-gardistes visant à garantir les droits et les libertés de tous les citoyens et leur développement humain, de visions sectorielles et plans industriels propulsant l’économie marocaine, ainsi qu’une politique cultuelle, culturelle et sociale audacieuses, et une détermination sans relâche à la préservation de l’environnement”.

M. Taïb a également mis en exergue la Haute Vision Royale pour la mise en place d’une coopération sud-sud solidaire et agissante, réitérant l’engagement du Maroc et sa disposition à partager son expérience avec les pays africains frères, dont la Guinée, où Sa Majesté le Roi a effectué deux Visites Royales en 2014 et en 2017 au cours desquelles, le Souverain a lancé une douzaine de projets, notamment la Mosquée Mohammed VI de Conakry, inaugurée en mars dernier.

Évoquant la singularité des relations historiques liant le Maroc et la Guinée, M. Taib a tenu à rappeler “l’élan de solidarité exprimé par la Guinée et son peuple envers le Maroc au lendemain du séisme d’Al Haouz”, tout en mettant en avant la position constante de la Guinée soutenant la marocanité du Sahara.

M. Taib a également souligné “la solidarité historique commune des deux pays avec la Palestine”, rappelant l’appel lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de Président du Comité Al Qods, en vue d’une solution définitive pour parvenir à la cessation des hostilités et l’instauration d’une paix juste et durable dans la région.

S’exprimant au nom du Président de la République de la Guinée, et du gouvernement guinéen, le ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Guinéens Établis à l’Étranger, Morissanda Kouyaté s’est félicité, quant à lui, de l’exemplarité des liens séculaires et de la relation historique liant le Maroc et la Guinée, dès l’indépendance des deux pays.

Il a aussi tenu à rendre un hommage appuyé à l’engagement constant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux cotés de la Guinée, exprimant au Souverain toute la gratitude et l’admiration du peuple guinéen.

M. Kouyaté a fait part de la volonté de la Guinée de tirer profit de l’expérience marocaine dans tous les secteurs et de renforcer davantage les relations de coopération avec le Royaume.