Lancement du premier portefeuille numérique international au service des pèlerins

dimanche, 9 juin, 2024 à 18:03

Riyad – Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra, en coopération avec une banque locale, a lancé “Nusuk Wallet”, le premier portefeuille numérique international du genre destiné aux pèlerins.

Ce portefeuille constitue un moyen pratique et sécurisé pour gérer les fonds et les dépenses des pèlerins, grâce à une infrastructure exploitée par la Banque nationale saoudienne (SNB Al-Ahli) à travers sa marque NEO, leur offrant un accès fluide et sécurisé pendant l’accomplissement du rite du pèlerinage.

“Le lancement de ce portefeuille numérique représente une étape importante vers l’amélioration de l’expérience des pèlerins, puisque nous cherchons à fournir une solution innovante leur permettant de gérer plus facilement et en toute sécurité leur argent sans avoir à porter de l’argent liquide”, a déclaré Ahmad bin Sulaiman Al Maiman, directeur du département d’expérimentation numérique au ministère.

Considéré comme le premier portefeuille numérique open loop intégré dans une application, “Nusuk Wallet” a le mérite de servir de carte bancaire internationale qui permet aux pèlerins de gérer leur argent tout en accomplissant leurs rites, a-t-il relevé.