Pour l’Équateur, les relations avec le Maroc revêtent une grande importance, selon la ministre des relations extérieures

jeudi, 11 juillet, 2024 à 12:51

Quito – La ministre équatorienne des relations extérieures et de la mobilité humaine, Mme Gabriela Sommerfeld, a exprimé, mercredi, la grande importance que son pays accorde au développement des relations bilatérales avec le Maroc dans de nombreux domaines.

Lors d’une réunion de travail à Quito avec l’ambassadeur du Maroc en Colombie et en Équateur, Mme Farida Loudaya, la ministre équatorienne a mis l’accent sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale, soulignant l’importance des partenariats politique, économique et commercial, culturel, scientifique et universitaire liant l’Équateur et le Royaume.

De même, les deux responsables ont examiné les différentes questions de l’agenda bilatéral, soulignant l’importance de renforcer le cadre juridique régissant les relations entre le Maroc et l’Équateur, qui remontent à février 1988.

L’échange entre Mme Sommerfeld et la diplomate marocaine a également « offert l’occasion d’examiner les moyens à même d’insuffler une réelle dynamique au partenariat bilatéral entre Rabat et Quito, dans les différents domaines de coopération multisectorielle », a indiqué une source proche de la réunion de travail.

Passant en revue les différentes questions d’ordre international, les deux parties ont salué « la convergence de vue sur plusieurs dossiers d’intérêts communs sur le plan multilatéral entre le Maroc et l’Équateur », qui siège actuellement en tant que membre non permanent au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Dans un post publié sur ses réseaux sociaux, le ministère équatorien des relations extérieures a estimé que cette réunion de travail a permis d’examiner « plusieurs questions de l’agenda bilatéral, de la coopération, du commerce et des investissements dans les secteurs stratégiques de développement » en vue de renforcer les relations entre les deux pays.