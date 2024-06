Les perspectives du partenariat sino-marocain mises en avant par la chaîne de TV publique chinoise

mercredi, 5 juin, 2024 à 9:05

Beijing – Un reportage, diffusé par la chaîne de télévision publique chinoise CCTV, a mis en avant les perspectives qui s’offrent au partenariat sino-marocain, eu égard aux atouts du Maroc en tant que pays émergent engagé sur la voie de développement.

Dans ce reportage, la chaîne chinoise rappelle que le Maroc est l’un des premiers pays arabes et africains à avoir signé un mémorandum d’entente sur l’initiative “La Ceinture et la Route”.

“Ces dernières années, sous l’impulsion de cette initiative, la coopération entre la Chine et le Maroc dans de nombreux domaines tels que le commerce et le tourisme a porté des résultats abondants”, poursuit la chaîne.

L’ambassadeur du Maroc en Chine, Abdelkader El Ansari, explique à la chaîne que grâce à sa position de porte d’entrée de l’Afrique et à son accès au marché européen, le Maroc est devenu un partenaire naturel pour l’initiative “La Ceinture et la Route”, affirmant que les deux pays sont en discussions pour détailler et mettre en œuvre tous les projets pertinents dans quatorze secteurs étroitement liés à l’initiative, ce qui profitera à la Chine et au monde arabe.

Le reportage a également souligné qu’outre la coopération traditionnelle dans l’énergie et les infrastructures, l’économie numérique et les énergies propres deviennent de nouveaux domaines de coopération sino-arabe, relevant que le Maroc, “leader de l’industrie automobile en Afrique”, a exporté environ un million de voitures vers d’autres régions du monde l’année dernière.

L’ambassadeur a, sur ce point, rappelé que la coopération entre les deux pays est passée des voitures à énergie thermique aux voitures hybrides, où la Chine est leader mondial, affirmant, dans ce sens, que la coopération sino-marocaine dans le domaine des véhicules électriques offre aussi des intérêts communs, les entreprises chinoises ayant la technologie et les entreprises marocaines pouvant fournir les matières premières nécessaires.

Le reportage s’est, en outre, penché sur les échanges culturels entre les deux peuples. “En 2016, le Maroc a annoncé une politique d’exemption des visas pour les citoyens chinois, devenant ainsi une destination touristique populaire pour les touristes chinois”, souligne CCTV, notant que l’apprentissage du chinois et les études en Chine deviennent de plus en plus populaires parmi les jeunes Marocains.

Pour la chaîne chinoise, les échanges culturels sino-marocains sont devenus “un réel reflet de l’interaction civilisationnelle sino-arabe”.