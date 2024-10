Ligue arabe: célébration au Caire de la “Journée du document arabe 2024” avec la participation du Maroc

jeudi, 17 octobre, 2024 à 15:50

Le Caire – La Ligue des États arabes a organisé, jeudi au Caire, une cérémonie pour célébrer la “Journée du document arabe 2024”, en présence des délégations permanentes des États membres, dont le Maroc, de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), de responsables des archives et centres de documentation arabes et de documentalistes de la région.

Le Royaume a été représenté à cette célébration, organisée en coordination avec la branche régionale arabe du Conseil international des archives (ARBICA) sous le thème “Archives vertes : vers des archives arabes durables”, par Mohamed Ait Ouali, ambassadeur du Maroc au Caire et représentant permanent auprès de la Ligue arabe.

La “Journée du document arabe” vise à mettre en lumière le concept des archives vertes et leur rôle dans la protection de l’environnement, en adoptant des pratiques durables et en encourageant la transformation numérique dans la gestion des archives.

Elle met également en avant le rôle des technologies modernes, notamment l’intelligence artificielle, les dossiers numériques et le concept de connaissance durable, dans le développement des archives aux niveaux local et régional. L’accent est mis sur l’adoption de pratiques environnementales responsables, en réponse aux défis climatiques actuels et aux évolutions des technologies de l’information, en s’appuyant sur le partage d’expériences et l’expertise accumulée par les dirigeants, les experts et les universitaires arabe dans le domaine des archives.

À cette occasion, des accords de coopération ont été conclus entre le Secrétariat général de la Ligue des États arabes, le Centre d’information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres égyptien, ainsi que le Centre royal jordanien de documentation.

La cérémonie a également été marquée par des hommages à des personnalités et institutions arabes pour leurs contributions significatives à la préservation du patrimoine documentaire arabe, dont Jamaâ Baida, directeur de la Fondation marocaine des archives, qui a reçu des mains de M. Ait Ouali un bouclier commémoratif, en reconnaissance de ses efforts pour la promotion des archives et la préservation du patrimoine documentaire.

En outre, le programme de la célébration a également inclus trois sessions techniques sur les archives vertes et la durabilité, la transition vers des archives vertes, et les archives vertes et les conflits armés dans les pays arabes.

Dans un discours lu en son nom à l’ouverture de cet événement, Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue arabe, a indiqué que la branche régionale arabe du Conseil international des archives est appelée à contribuer à enrichir la mémoire mondiale avec des documents uniques et remarquables du patrimoine arabe, ajoutant que ces archives permettront de préserver les droits des Nations et des peuples arabes, tout en participant à l’enrichissement de la civilisation humaine.

Il a souligné l’importance de soutenir la conservation des manuscrits, archives, photographies et cartes précieuses du monde arabe en utilisant toutes les technologies modernes disponibles, rappelant par la même occasion stratégie arabe unifiée visant à récupérer les archives arabes en possession de pays étrangers.

Cette stratégie, a-t-il expliqué, a pour objectif de préserver ces archives, considérées comme l’un des piliers de l’identité arabe, de la dégradation, la destruction et la contrebande, tout en établissant des cadres juridiques pour empêcher leur utilisation abusive.