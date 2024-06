La Ligue arabe souligne l’importance de concerter les efforts face à la sécheresse et la désertification

mardi, 18 juin, 2024 à 13:53

Le Caire – Le Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes a appelé les pays membres à concerter leurs efforts en vue de faire face aux phénomènes de sécheresse et de désertification dans la région.

Dans un communiqué publié à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse (17 juin), le SG de la Ligue arabe relève que la célébration de cette année coïncide avec le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, un traité international axé sur la gestion des terres et la sécheresse, l’une des trois conventions de Rio concernant la biodiversité, le changement climatique et la désertification.

Alors que cette journée est placée cette année sous la thème “Unis pour la Terre : Notre Héritage, Notre Avenir”, le SG insiste sur l’importance de mobiliser toutes les couches de la société pour soutenir la gestion durable des terres, d’autant plus que les pays arabes figurent parmi les régions les plus fragiles au monde sur le plan écologique, avec 90% de leur superficie classée comme aride et extrêmement aride.

Officiellement proclamée par l’Assemblée générale des Nations-Unies en 1994, la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse vise à sensibiliser le public aux problèmes liés à la désertification, à la dégradation des terres et à la sécheresse, à mettre en avant des solutions mises en œuvre par l’Homme pour prévenir la désertification et inverser la tendance à l’intensification de la sécheresse, et à renforcer la mise en œuvre de la Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification.