A l’occasion de sa présidence du G20, le Brésil adopte la carte intégrale du Maroc

dimanche, 22 septembre, 2024 à 17:06

Brasilia – A l’occasion de sa présidence annuelle du G20, le Brésil a dévoilé une mappemonde incluant la carte géographique intégrale du Royaume du Maroc, y compris ses provinces du Sud.

Ce planisphère, réalisé par l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) et présenté au président Luiz Inacio Lula da Silva, met en avant les pays membres du G20, un forum économique rassemblant 19 nations ainsi que l’Union africaine et l’Union européenne, dont le Brésil assure la présidence tournante.

La carte met également en lumière les pays où le Brésil possède des représentations diplomatiques, illustrant ainsi la vaste présence brésilienne à travers le monde, notamment en Afrique.

D’après l’IBGE, « la production de ce planisphère est une opportunité pour le Brésil de se positionner de manière singulière sur la scène internationale, en phase avec sa présidence du G20 ».

En juin dernier, lors de la visite officielle du ministre brésilien des Affaires étrangères au Maroc, la République Fédérative du Brésil s’est félicitée des efforts sérieux et crédibles du Royaume pour aller de l’avant vers un règlement du différend autour du Sahara marocain, dans le cadre de l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume en 2007.

Dans un communiqué conjoint, le Brésil a réitéré son soutien aux efforts onusiens en vue de parvenir à une solution politique et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain, conformément aux résolutions pertinentes de l’ONU.