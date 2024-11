Manama: Une startup marocaine parmi les plus innovantes dans la gestion numérique des restaurants

mercredi, 20 novembre, 2024 à 13:44

Manama – La startup marocaine Garsta a été classée parmi les six premières entreprises innovantes en matière de solutions numériques dans la gestion des restaurants, lors du 9ème Forum mondial du tourisme gastronomique qui s’est achevé mardi soir à Manama.

La consécration de Garsta, fondée par l’ingénieur en informatique Wahid Faten, reflète l’étendue de la créativité marocaine dans le domaine de la technologie et du tourisme et souligne le potentiel de cette startup innovante qui constitue une source d’inspiration pour de nombreuses startups marocaines.

Considérée comme la solution numérique leader dans la gestion des restaurants, Garsta a été sélectionnée avec six entreprises parmi plus de 2.000 startups pour participer à la finale du Forum du tourisme gastronomique des Nations Unies (18-19 novembre).

Outre la startup marocaine, les six finalistes sont originaires du Royaume-Uni, d’Argentine, des Philippines, d’Arabie Saoudite et de Tanzanie.

Dans une déclaration à la MAP, Wahid Faten a exprimé sa fierté de représenter le Maroc au Forum mondial du tourisme gastronomique, se disant “heureux de porter haut le drapeau marocain lors de cet important événement international”.

Garsta a été récompensée pour ses solutions innovantes qui ont eu un impact tangible sur les secteurs du tourisme et de la gastronomie, principalement à travers la création de menus numériques interactifs qui facilitent l’expérience des clients de différentes nationalités.

Ces menus se caractérisent par la prise en charge de plusieurs langues, l’adoption de la technologie du pixel qui aide les restaurants à suivre et recibler leurs visiteurs et la promotion de la durabilité en réduisant la dépendance au papier et en contribuant à la protection de l’environnement.

L’entreprise s’appuie également sur l’analyse des données et l’intelligence artificielle pour améliorer l’expérience client, accroître l’efficacité des restaurants et mettre en avant les plats grâce à des vidéos promotionnelles qui augmentent les ventes et rendent l’expérience au restaurant plus attrayante.

Selon son fondateur, cette startup marocaine a fourni une solution technologique qui rend service à la fois au tourisme et à la gastronomie, en contribuant à faciliter l’expérience des touristes et à augmenter l’attractivité des destinations touristiques.

Le Forum mondial des Nations Unies du tourisme gastronomique a été organisé pour la première fois au Moyen-Orient sous le thème “Le tourisme de la gastronomie, moteur de la diversification économique et de l’inclusion”.