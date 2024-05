Le Maroc et le Brésil appelés à assumer une responsabilité commune pour préserver la sécurité au sein de l’espace atlantique (Ouahbi)

vendredi, 10 mai, 2024 à 19:45

Brasilia – Le Maroc et le Brésil sont appelés à assumer une responsabilité commune pour préserver la sécurité et la prospérité économique au sein de l’espace atlantique, qui est aussi un espace de coopération économique entre l’Afrique et l’Amérique Latine, a affirmé vendredi à Brasilia, le ministre de la justice, M. Abdellatif Ouahbi, à l’issue de sa rencontre avec son homologue brésilien, Enrique Ricardo Lewandowski.

M. Ouahbi a ajouté que sa rencontre avec Ricardo Lewandowski était axée sur l’importance vitale de l’espace atlantique pour les deux pays, un espace désormais menacé par les mafias de trafic de drogue, de traite d’êtres humains ou de crimes électroniques.

« La responsabilité commune du Maroc et du Brésil est de préserver cet espace, qui est aussi un espace de coopération économique entre l’Afrique et l’Amérique Latine », a insisté le ministre de la justice.

Et M. Ouahbi de faire remarquer que « le Maroc œuvre en faveur de cet espace – au même titre que celui du Sahel – et les pays d’Amérique latine suivent attentivement ce dossier et scrutent les possibilités de coopération avec cet espace ».

Se félicitant de sa « rencontre fructueuse » avec son homologue brésilien, M. Ouahbi a ajouté qu’il a convenu avec M. Lewandowski d’un échange de visites de hauts responsables dans les deux pays pour s’informer des expériences de part et d’autre et renforcer la coopération en matière de préservation de la sécurité dans l’Océan atlantique, pour qu’il soit un espace d’échanges commerciaux et de développement de ses pays riverains tant en Amérique latine – comme le Brésil – qu’en Afrique – tel que le Maroc -.

Le ministre de la justice s’est également informé de l’expérience brésilienne dans le domaine de la justice, de la numérisation de ce secteur, de la lutte contre la traite d’êtres humains et contre le trafic de drogue menée au Brésil.

« Nous avons également partagé nos réflexions respectives au sujet de la réglementation de l’intelligence artificielle », a fait savoir M. Ouahbi.

Évoquant les potentialités économiques du Brésil, le ministre de la justice a également salué les « relations excellentes » unissant le Maroc et le Brésil qui sont appelées à être renforcées davantage à l’avenir.

Le Maroc et le Brésil sont liés depuis 2014 par un accord de coopération judiciaire, en matière de droit civil et de procédure civile.

Adopté en août 2023 par le Sénat brésilien, l’accord prévoit “des mécanismes qui garantissent le plein accès à la justice et qui assurent l’efficacité des décisions judiciaires, en plus de la promotion des droits fondamentaux des individus, quel que soit le lieu où ils se trouvent.”

Il garantit aux Brésiliens le libre accès aux tribunaux au Maroc dans les mêmes conditions que les citoyens marocains et les personnes morales nationales, en termes de droits et de devoirs. Le même principe s’applique aux Marocains se trouvant au Brésil.

L’accord assure également le droit des citoyens marocains et brésiliens à l’entraide judiciaire lorsqu’ils accèdent aux tribunaux de l’autre pays.

Enfin l’accord vise à créer un système de reconnaissance et d’exécution des décisions de justice relatives au droit civil, à la procédure civile, au droit de la famille, au droit commercial et au droit du travail.

La rencontre de M. Ouhabi avec son homologue brésilien s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc à Brasilia, M. Nabil Adghoghi.