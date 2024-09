Le Maroc en septembre, “une destination idéale” pour cette période de l’année (magazine français)

mardi, 17 septembre, 2024 à 16:52

Paris – Le Maroc en septembre et même plus généralement en automne est “une destination idéale” pour cette période de l’année qui ne déçoit jamais les visiteurs, écrit, mardi, le magazine français “Quand partir”.

“En effet, il y a toujours plein de bonnes raisons pour y aller et profiter de ce pays toujours aussi attachant”, souligne le média français dans un article sous le titre “Septembre, le mois idéal pour un voyage au Maroc”.

Dans cet article, le magazine relève que le Maroc offre “un climat agréable et doux” pour le voyageur, tout en mettant en avant les conditions climatiques variées des différentes régions du pays.

“Comparé aux mois précédents, les températures commencent vraiment à diminuer en septembre faisant même du mois de septembre l’un des meilleurs, sinon le meilleur, au niveau climatique pour visiteur tout le pays”, note la publication.

L’auteur de l’article indique, par ailleurs, que le Royaume accueille chaque année un nombre conséquent de touristes avec même un record de 14,5 millions d’entrants en 2023, aussi bien d’ailleurs visiteurs que personnes originaires de la diaspora marocaine à l’étranger.

“Comme on s’en doute l’été est une période très fréquentée, notamment sur la côte, dont le flux commence néanmoins à baisser dès les premiers jours de septembre”, poursuit le journal.

D’après la publication, “en choisissant cette période de l’année pour sa visite, on peut mieux profiter des villes (dont en premier lieu Marrakech) et des sites, le tout plus tranquillement en bénéficiant en outre de tarifs plus intéressants pour l’hébergement et les activités”.

Et de souligner que le Maroc offre une grande variété de paysages, du désert du Sahara aux montagnes de l’Atlas en passant par les côtes méditerranéennes et atlantiques, et en automne les paysages sont beaux en nombre d’endroits.

Ainsi, “dans les montagnes de l’Atlas où randonner, les forêts de cèdres et de chênes se parent de teintes chaudes allant du jaune orangé au rouge profond, alors que les pluies automnales donnent vie à de nombreuses vallées, créant des paysages verdoyants et rafraîchissants”, s’émerveille l’auteur de l’article.

“Même les oasis semblent revivre à cette période de l’année avec ces palmeraies qui s’habillent de leurs plus belles couleurs, contrastant ainsi avec le désert environnant”, poursuit le média, soulignant que l’automne est aussi une période riche en événements culturels et traditionnels au Maroc.