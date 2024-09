Le Maroc et la Jordanie oeuvrent pour asseoir un partenariat stratégique multidimensionnel (Ambassadeur)

dimanche, 22 septembre, 2024 à 17:47

Amman – Le Maroc et la Jordanie œuvrent actuellement pour asseoir un partenariat stratégique multidimensionnel couvrant différents domaines, a indiqué l’Ambassadeur du Royaume du Maroc en Jordanie, Fouad Akhrif.

Dans une interview accordée au site d’information “Madar Assaâ Al Ikhbariya”, publiée dimanche, M. Akhrif a précisé que ce partenariat stratégique porte sur des projets tangibles couvrant plusieurs domaines tels que les énergies renouvelables, l’agriculture et le tourisme, outre l’échange d’expertise en matière de formation professionnelle.

Les horizons de coopération bilatérale restent “très prometteurs”, a-t-il ajouté, rappelant que les relations bilatérales historiques entre la Jordanie et le Maroc dont les fondements ont été jetés par feu SM Hassan II et feu SM Hussein Ben Talal, se sont consolidées et hissées au rang de partenariat stratégique sous l’ère de SM le Roi Mohammed VI et SM le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein.

Et de poursuivre que le Maroc se remémore avec une immense fierté deux événements marquants dans l’histoire de ces relations, à savoir la participation jordanienne à la glorieuse Marche Verte en 1975 et l’ouverture d’un Consulat Général du Royaume de Jordanie à Laâyoune dans les provinces du Sud, le 4 mars 2021.

M. Akhrif a également salué la position constante de la Jordanie, sous la conduite de SM le Roi Abdellah II, concernant son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et à l’Initiative marocaine d’autonomie, notant que la Jordanie n’a cessé de réaffirmer cette position dans les différents fora régionaux et internationaux.

S’agissant du niveau de coordination et de concertation politique entre les deux Royaumes frères, M. Akhrif a affirmé que les relations entre la Jordanie et le Maroc constituent un modèle à suivre, tant sur le plan de coordination qu’en termes de convergence de positions sur les questions d’intérêt commun et de la région en général.

Il a ajouté que les deux pays sont déterminés à consolider cette approche consultative, inhérente à leurs relations, saluant la contribution importante de la Jordanie à l’action arabe commune.

Les deux pays disposent d’un cadre juridique de plus de 120 conventions, mémorandums d’entente et programmes couvrant tous les domaines, a rappelé le diplomate marocain, relevant que les deux parties sont en train d’actualiser ce cadre pour le rendre plus approprié aux développements et aux exigences de la coopération bilatérale.

Et de préciser que le Maroc et la Jordanie sont dotés d’un mécanisme supplémentaire pour renforcer leur coopération, à travers la Haute Commission mixte, présidée par les chefs de gouvernement des deux pays.

Pour M. Akhrif, la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement demeure en deçà des aspirations et du potentiel des deux pays et ce, en dépit d’un cadre juridique attractif aux niveaux bilatéral et multilatéral pour les hommes d’affaires et les acteurs du secteur privé, exhortant le secteur privé dans les deux pays à saisir les opportunités d’investissement offertes par les deux Royaumes.

Il a, dans ce sens, appelé à la reprise de la ligne aérienne directe entre Casablanca et Amman, considérée comme essentielle pour renforcer les relations économiques, commerciales, touristiques et humaines entre les deux pays, notant que des efforts conjoints sont en cours pour le rétablissement de ces vols dans les plus brefs délais.