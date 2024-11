Le Maroc participe au Caire à la 5è Semaine arabe du développement durable

lundi, 25 novembre, 2024 à 11:29

Le Caire – Les travaux de la 5ème édition de la Semaine arabe du développement durable se sont ouverts, dimanche au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe au Caire, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté par Mohamed Nouri, de l’ambassade du Maroc au Caire, lors de cette édition organisée quatre jours durant, en collaboration avec des partenaires de Nations Unies, de l’Union européenne et de la Banque mondiale.

Tenu sous le thème “Des solutions durables pour un avenir meilleur : résilience et capacité d’adaptation dans un monde arabe en évolution”, cet évènement comprend des sessions visant le renforcement de partenariats efficaces en vue de donner une forte impulsion au développement durable dans la région et d’influencer de manière tangible la vie des citoyens arabes.

Cette rencontre, qui aspire à contribuer à la construction d’un avenir résilient, équitable, stable et prospère pour les pays arabes, intervient sur fond de multiples défis liés notamment au changement climatique, aux défis économiques mondiaux et aux enjeux géostratégiques, des facteurs qui accentuent la pauvreté et appellent à des réponses rapides et efficaces.

L’objectif est de créer une plateforme de dialogue entre les gouvernements, les investisseurs, les banques et les agences de développement pour promouvoir l’investissement durable.

Cette cinquième Semaine arabe du développement durable est marquée par la participation des représentants de gouvernements, du secteur privé, des organisations de la société civile, des milieux académiques et des jeunes engagés dans le domaine du développement.