Le Maroc participe au sommet du Forum International des Transports

mardi, 21 mai, 2024 à 19:02

Rabat – Le Maroc prendra part aux travaux du Forum International des Transports (FIT) qui se tiendra, du 22 au 24 mai à Leipzig en Allemagne, sous le thème “Rendre les transports plus écologiques: Restant concentré en temps de crise (Greening Transport : Keeping Focus in Times of Crisis)”, a indiqué le ministère du Transport et de la Logistique.

Le Maroc sera représenté à ce sommet par une délégation de haut niveau, conduite par le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, et composée de représentants du ministère et des établissements et entreprises publics sous tutelle, ainsi que d’autres départements ministériels et organismes publics et privés.

La délégation marocaine participera, trois jours durant, aux différentes sessions ministérielles, aux tables rondes et aux conférences portant, entre autres, sur la mobilité durable, l’innovation technologique, la connectivité entre les différents modes de transport, l’inclusion et l’accessibilité, la sécurité routière, ainsi que le financement des infrastructures, fait savoir le ministère dans un communiqué.

Cet événement se veut une occasion de renforcer la coopération bilatérale avec plusieurs pays membres du FIT, à travers la tenue de réunions axées sur le renforcement des liens de coopération dans le domaine du transport outre le partage d’expertise et d’expérience, explique la même source, notant que le forum constitue, de même, une opportunité de présenter l’expérience marocaine dans le secteur du transport et de mettre en avant son leadership au niveau du continent africain dans ce domaine.

Le Maroc participe à cette édition avec un stand consacré à la promotion de la 4ème conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, prévue du 18 au 20 février 2025 à Marrakech.

Les participants au Sommet de 2024 partageront leurs perspectives sur le rôle des transports en tant que catalyseur de la croissance économique qui favorise également la durabilité environnementale et sociale, conclut le communiqué.