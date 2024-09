Le Maroc prend part à la 8è édition de la semaine de l’eau en Inde

mercredi, 18 septembre, 2024 à 12:14

New Delhi – Une délégation marocaine du ministère de l’Equipement et de l’Eau prend part à la 8-ème édition de la semaine de l’eau en Inde (India Water Week), dont les travaux ont débuté mardi à New Delhi.

La délégation marocaine, conduite par Omar Chafki, directeur de l’Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, et composée de Salaheddine Dahbi, directeur de l’Agence du Bassin de l’Oum Er-Rbia, Moulay Driss Hasnaoui, chargé de mission auprès de la Direction de la recherche et de la planification de l’eau, et de Moulay Aziz Drissi Yahyaoui, chef du service de la coopération, se joint à des experts, décideurs et responsables venus des quatre coins du monde pour discuter des enjeux majeurs liés à la gestion des ressources en eau.

S’exprimant à l’ouverture de cet évènement, la présidente indienne Droupadi Murmu a souligné que l’objectif de cet événement est de promouvoir un développement et une gestion inclusifs des ressources en eau, mettant en avant le partenariat et la coopération comme moyens essentiels pour y parvenir.

Mme Murmu a, en outre, rappelé l’importance cruciale de réduire la pénurie d’eau pour l’humanité, soulignant que les Objectifs de développement durable mettent en avant la participation des communautés locales dans la gestion de l’eau et de l’assainissement.

La présidente indienne a également mis en garde contre la gestion inefficace des ressources hydriques et insisté sur l’importance d’une utilisation responsable de l’eau, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et de la production d’énergie.

Cet événement, qui se poursuit jusqu’à vendredi prochain, représente une plateforme internationale où plus de 5.000 participants échangent sur des thématiques cruciales telles que la sécurité hydrique, la durabilité des ressources en eau et la résilience face aux risques climatiques.

Des sujets tels que la collaboration pour la gestion intégrée des ressources hydriques, les défis des infrastructures ou encore les approches innovantes pour la gestion des catastrophes liées à l’eau sont également au centre des débats.

Le Maroc et l’Inde avaient signé, le 14 décembre à New Delhi, un mémorandum d’entente (MoU) visant à renforcer leur coopération dans le domaine des ressources hydriques. Ce partenariat couvre plusieurs domaines clés, tels que la conception, la réalisation et l’entretien des infrastructures hydrauliques, notamment les grands barrages et les projets de transfert d’eau.

Il inclut également la gestion intégrée des ressources en eau, la prévention et la gestion des inondations et des sécheresses, ainsi que le développement durable et la gestion des eaux souterraines.

L’accord met également l’accent sur la collecte et la valorisation des eaux pluviales, ainsi que sur la résilience et l’adaptation aux changements climatiques. En outre, il encourage la coopération entre les agences des bassins hydrauliques des deux pays, afin de partager l’expertise en matière de gestion intégrée des ressources en eau au sein des bassins hydrauliques. Ce Mémorandum d’Entente a également conduit à la création d’un groupe de travail conjoint sur les ressources en eau.