Le Maroc prend part à Strasbourg au Congrès des associations de pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe

vendredi, 13 septembre, 2024 à 17:31

Strasbourg – Une délégation marocaine a pris part aux travaux du Congrès des associations nationales de pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, tenus les 12 et 13 septembre à Strasbourg

Lors de cette rencontre, tenue sous le thème “Partenariat renouvelé pour renforcer la démocratie de proximité”, le Royaume était représenté par le président de l’Association marocaine des présidents des conseils préfectoraux et provinciaux (AMPCPP), Abdelaziz Darouich, accompagné des représentants des Associations marocaines des Régions et des Communes Atika Rabbaa et Lahcen Amrouch.

Intervenant dans le cadre d’une table ronde consacrée à l’intégration des jeunes dans le processus de prise de décision, M. Darouich a souligné que les jeunes au Maroc constituent un véritable potentiel de création de richesse, un acteur de développement économique et social et un levier pour la création de la richesse.

Les jeunes de moins de 25 ans représentent à peu près 43% de la population marocaine et ceux dont l’âge varie entre 15 et 24 ans seront l’un des principaux groupes d’âge d’ici 2030, a-t-il fait observer.

Sur le plan des collectivités territoriales, M. Darouich a fait savoir que la tranche d’âge des Conseillers de moins de 35 ans représente plus de 16%, contre 8,35% au Parlement.

Il a souligné, en ce sens, que le Royaume, conscient de l’importance de cette catégorie, a mis en place dès les années 80 un Conseil national de la jeunesse et de l’avenir, destiné à réfléchir sur la situation des jeunes et éclairer la décision politique.

M. Darouich a également rappelé la mise en place d’un parlement parallèle des jeunes, ajoutant que la Constitution marocaine de 2011 a introduit de nouvelles formes de participation des jeunes et de gestion de la chose publique par l’institution de nombre d’instances consultatives, tels que le Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative, le Conseil consultatif de la famille et de l’enfance et le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger.

Le président de l’AMPCPP a également passé en revue les multiples stratégies élaborées en faveur des jeunes, dont la Stratégie nationale de l’emploi (2015-2025), la Stratégie nationale intégrée de la jeunesse (2015-2030) et le Nouveau modèle de développement économique qui place les jeunes au centre de ses préoccupations.

Tout cela, a-t-il poursuivi, a contribué au grand succès des élections de 2021, marquées par une large participation des jeunes.

Pour favoriser l’intégration davantage des jeunes dans le processus de prise de décision, M. Darouich a mis l’accent sur la nécessité d’apporter des réponses à leurs attentes en termes de qualité de vie, d’équité et de participation active dans le développement, en adéquation avec les principes de l’égalité des chances et l’approche genre.

Il a également souligné l’importance de renforcer l’inclusion et la participation des jeunes à la conception et à la mise en œuvre des programmes politiques, d’élaborer des plans de communication dédiés, de les impliquer dans la formulation, le déploiement et le suivi des politiques en leur faveur et d’inclure les technologies numériques dans les différents programme pour susciter leur intérêt, tout en établissant des approches adaptées pour chaque région.

Le Congrès des associations nationales de pouvoirs locaux et régionaux, organisé à l’occasion du 75è anniversaire du Conseil de l’Europe, sous les auspices de la présidence lituanienne du Comité des ministres, a réuni les présidents et représentants de quelque 60 associations nationales, ainsi que des membres du Bureau du Congrès et des chefs de délégations nationales au Congrès, des délégués jeunes du Congrès et divers autres orateurs.

Le Maroc est le premier pays du Sud de la Méditerranée à obtenir le statut de “Partenaire pour la Démocratie” avec le Conseil de l’Europe, ce qui lui permet de participer aux travaux de ce Congrès.

Avec ce statut, le Royaume s’est engagé à poursuivre le développement du processus de décentralisation et de régionalisation, lancé par SM le Roi Mohammed VI, visant non seulement à approfondir la démocratie locale participative, mais aussi à faire des régions des acteurs clés d’un développement inclusif, intégré et durable.