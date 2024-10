Le Maroc se consolide comme « une destination leader du tourisme mondial », selon une revue argentine

vendredi, 25 octobre, 2024 à 15:41

Buenos Aires – Le Maroc se positionne comme « une destination leader du tourisme mondial » après avoir battu le record de visiteurs étrangers au cours des sept premiers mois de 2024, selon la revue argentine spécialisée « El Diario De VIAJE ».

Dans un article publié jeudi sous le titre « Le Maroc bat un record de visiteurs étrangers », la revue spécialisée dans les voyages écrit que le Royaume a accueilli dix millions de touristes étrangers en sept mois, affichant une croissance de 15% par rapport à la même période de l’année précédente.

Ce chiffre, souligne l’article, positionne le Royaume comme « l’une des destinations les plus populaires et incontournables d’Afrique du Nord ».

« Fort de ces chiffres, le Maroc continue d’œuvrer pour maintenir cette tendance positive (…). Le gouvernement et les acteurs du secteur privé élaborent de nouvelles stratégies visant à élargir l’offre touristique, à améliorer la qualité des services et à attirer encore plus de visiteurs de diverses régions du monde », ajoute la revue.

Pour le seul mois de juillet, note la revue, le dernier bulletin de la Direction des Études et Prévisions Financières, rattachée au ministère de l’Économie et des Finances, a fait état de 2,6 millions de touristes accueillis, représentant une progression de 20 % par rapport à juillet 2023.

« El Diario De VIAJE », qui est distribué en Argentine et en Uruguay, écrit que ces données « renforcent le succès de la stratégie touristique du pays, qui continue de se redresser et de croître après la pandémie ».

La revue spécialisée argentine note également que cette augmentation des arrivées touristes cette année s’ajoute aux 14,5 millions de visiteurs enregistrés en 2023, soulignant que « pour cette année, le Maroc tablait sur un million de touristes supplémentaires, un objectif qui semble être en passe de se réaliser grâce aux politiques de promotion du tourisme et à l’amélioration des infrastructures ».

Outre l’augmentation du nombre de visiteurs, le rapport du ministère de l’Economie et des Finances révèle que le nombre de nuitées dans les établissements d’hébergement touristique classés au Maroc a augmenté de 8,4% jusqu’à fin juin 2024, atteignant 12,7 millions de nuitées. Cette tendance reflète l’attrait croissant des touristes pour le Maroc, attirés par la richesse de son offre culturelle et naturelle.